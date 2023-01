Ti år skiller skiller disse to bildene - én ting er likt

Sander Sagosen går aldri ut på en håndballbane uten. - Kanskje er det litt overtro, sier han.

2013 - 2023: Sander Sagosen har spilt på landslaget i ti år. - Jobben min er å få juling, sier han.

07.01.2023 19:41 Oppdatert 07.01.2023 19:59

– Det der er godt sett.

Det er Sander Sagosens spontane reaksjon når Adresseavisen viser han to bilder: Ett fra debuten hans for Norge i 2013, og et fra lørdagens kamp mot Brasil i Trondheim spektrum.

