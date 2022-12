Emosjonell Becker snakker ut om fengselslivet – ble nektet Klopp-besøk

Tennislegenden Boris Becker sier han ble truet på livet to ganger mens han sonet en dom i britisk fengsel. Jürgen Klopp fikk ikke komme på besøk.

Boris Becker er løslatt fra fengsel.

NTB-AFP

12 minutter siden

Uttalelsene kommer i det første intervjuet Becker har gitt etter at han ble løslatt fra soning i forrige uke. Det tre timer lange intervjuet er gitt til den tyske TV-kanalen Sat. 1.

55-åringen ble i april dømt til to og et halvt års fengsel for å ha forbrutt seg mot finansielle regler etter at han slo seg personlig konkurs i 2017. Han skal blant annet ha skjult 2,5 millioner pund, tilsvarende over 25 millioner kroner, for å unngå å betale gjeld.

Becker, som ble kjent skyldig på en rekke punkter, skulle i utgangspunktet ha sonet 15 av de 30 månedene han ble idømt. Nå er han likevel ute bare åtte måneder etter at dommen falt.

I intervjuet med Sat. 1, der Becker flere ganger blir svært emosjonell, forteller han om livet innenfor murene. Han kaller nettene i Wandsworth-fengselet – ikke langt fra der han vant Wimbledon-tittelen tre ganger – «grusomme».

Fikk hjelp av «blodsbrødre»

Becker sier at han var heldig som knyttet nære bånd med en gruppe innsatte han kaller «blodsbrødre». Han bruker samtidig fornavn på to medinnsatte som skal ha truet ham på livet. Den ene skal ha bedt om penger mot lovnad om ikke å skade Becker.

Ti fanger skal ha reddet tennislegenden fra en annen trusselsituasjon. Dagen etter denne episoden skal personen som truet ham ha bedt om unnskyldning.

– Jeg kunne ha avvist det. Jeg møtte ham i vaskeriet. Han kastet seg ned på gulvet og ba meg om tilgivelse. Jeg hjalp han opp på beina og klemte ham, sier tennislegenden.

– Og jeg fortalte ham at jeg har stor respekt for ham, la en tårevåt Becker til.

55-åringen hevder han skal holde kontakten med dem som beskyttet ham.

– Når du har kjempet for å overleve sammen, bringer det deg sammen. Vi trengte hverandre, sier han.

Fikk ringe mamma

Lyden av celledøren som blir lukket vil han ha med seg resten av livet.

– Når celledøren lukkes, da er det ingenting igjen. Det mest ensomme øyeblikket jeg har hatt i livet mitt, sier Becker.

Nettene likte han definitivt ikke.

– Du kunne høre skrikene fra folk som prøvde å drepe seg selv eller skade seg selv. Du sover ikke, sier 55-åringen.

Den seksdobbelte Grand Slam-mesteren hevder den tyske ambassadøren grep inn slik at han fikk tilgang på et internasjonalt telefonkort. Det gjorde ham i stand til å kontakte sin 87 år gamle mor Elvira og annen familie i utlandet.

Klopp ble nektet besøk

Underveis skal samtidig forholdene ha blitt bedre. Becker underviste blant annet 30 innsatte i engelsk og matematikk, og han ble deretter overflyttet til Huntercombe-fengselet nær Oxford. Der er sikkerhetstiltakene langt fra like massive.

Han skal samtidig ha blitt nektet et besøk av vennen og landsmannen Jürgen Klopp. Liverpool-sjefen ønsket å komme.

– Jürgen Klopp og Johannes B. Kerner (tysk TV-programleder) ønsket å besøke meg i Huntercombe-fengselet. Så jeg oppga navnene, men ledelsen sa «Jürgen får ikke lov til å besøke deg, han er for godt kjent. Vi er bekymret for hans sikkerhet. Så det må vi avvise», hevder Becker.

Han hevder at fengselsoppholdet ble en solid lærepenge.

Becker sier han neppe vil bosatte seg i hjemlandet Tyskland igjen. Han kan ikke gi noe svar på hva framtiden bringer, men sier han liker seg i Miami og Dubai.

– Jeg har blitt forsiktig med uttalelsene mine om framtiden, sier tennislegenden.