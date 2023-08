Bystrøm bytter til Tour de France-lag

Sven Erik Bystrøm (31) bytter til det franske sykkellaget Groupama-FDJ.

Sven Erik Bystrøm. Vis mer

Det bekrefter laget selv på X/Twitter og på sin hjemmeside.

Bystrøm kjørte i fire sesonger for UAE, og har de to siste sesongene syklet for det belgiske profflaget Intermarché Wanty Cirkus.

Han slo igjennom da han ble U23-verdensmester på landevei i 2014.

NTB skriver at Bystrøm måtte stå over sykkel-VM i Skottland ettersom han må gjennomgå en skulderoperasjon grunnet et avrevet leddbånd.

– Dette er et nytt kapittel i karrieren min, et nytt prosjekt som gir meg mye lyst og spenning, sier Bystrøm selv til lagets hjemmeside.

– Groupama-FDJ er et veldig godt strukturert fransk lag med noen veldig talentfulle ryttere, og målet mitt vil være å støtte dem så godt jeg kan.

Bystrøm har vært profesjonell sykkelrytter i ni år.

– Jeg vil tilby all min erfaring til tjeneste for de yngre rytterne, sier han til hjemmesiden.

Ytterligere to ryttere bekreftes til laget: Rémy Rochas og Clément Russo.