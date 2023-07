Ruud komfortabelt til semifinale i Nordea Open: – Ønsker revansje

(Casper Ruud – Sebastian Ofner 6–3, 6–4) Casper Ruud (24) er klar for semifinale i Nordea Open etter at 58.-rangerte Sebastian Ofner (27) ble et nivå for enkelt.

Casper Ruud er klar for semifinalen i svenske Båstad. Vis mer

Casper Ruud fulgte opp prestasjonen fra torsdag og sikret semifinaleplass i ATP 250-turneringen Nordea Open i Sverige.

Der møter nordmannen Lorenzo Musetti (21) lørdag. Ruuds italienske motstander er rangert som nummer 16 i verden.

– Jeg er veldig fornøyd. Nok en seier og en god prestasjon. Det føles godt å være tilbake i semifinale igjen, sier Ruud selv like etter triumfen, og henviser til at han røk ut av 2. runde i samme turnering i fjor.

24-åringen tror det blir en tøff semifinale.

– Jeg tapte mot ham innendørs i Paris i fjor, så jeg ønsker revansje. Det blir en bra match.

– Det er ikke den beste kampen til Ruud i år mot Ofner, men det er en vanskelig kamp. Det er tøffe forhold, og det er en østerriker som har vært i bra form den siste tiden. Det er et kvalitetstegn at man også leder og kan serve for å hente hjem et oppgjør som man ikke har spilt sin beste tennis, sier VGs kommentator Sverre Krogh Sundbø om Ruuds prestasjon.

– Han behersker vanskelige forhold og en motstander som spiller med variert nivå, fortsetter Sundbø etter kampen.

Det har vært noe regn i Båstad fredag, og det er også meldt nedbør under lørdagens semifinaler.

Vis mer

Grafikk: www.sofascore.com

Casper Ruud brøt for første gang i oppgjøret på stillingen 3–2 i det første settet, da han leverte en sterk vinner med backhanden.

Etter det så ikke Norges tennisess seg tilbake. Han vant første sett 6–3 før han brøt tidlig i det andre settet og sikret et 6–4-resultat.

Ikke kun de sportslige prestasjonene har vært i fokus – iallfall fra svensk hold – under turneringen i Båstad. Tidligere denne uken ble nemlig Ruud kritisert fra svenskene på grunn av hans støtte til utestengte Mikael Ymer.

Senere fredag spilles de to andre kvartfinalene i ATP-turneringen. Først ut er Alexander Zverev mot Andrej Rubljov etterfulgt av en helargentinsk duell mellom Federico Coria og Francisco Cerundolo.

Se de øvrige kvartfinalene her: