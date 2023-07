Klimaaktivister slo til i British Open – fire arrestert

Fire personer er arrestert etter at demonstranter fra Just Stop Oil-gruppen spredte oransje pulver på banen under fredagens runde i British Open i golf.

Aktivister kastet ut oransje pulver på banen ved det 17. hullet i British Open fredag. Vis mer

En klimaaktivist fra Just Stop Oil-gruppen blir tatt hånd om etter en protestaksjon i British Open. Vis mer

Episoden skjedde på banens 17. hull. Ifølge BBC ble personene raskt tatt hånd om av politiet og fire er arrestert.

«To menn og to kvinner er arrestert under mistanke om å begå offentlig skadeverk», heter det i en politiuttalelse.

Merseyside-politiet har nå tatt grep og plassert en vakt på hver av banens 18. greener.

Kanalens utsendte rapporterer at hun så pulveret bli kastet opp i været blant tilskuerne ved greenen. Ifølge Sky var golfprofilen Billy Horschel en av dem som grep inn for å stoppe demonstrantene.

Miljøaktivistene var ikledd hvite T-skjorter med påskriften «Just Stop Oil». Gruppen har i flere måneder stanset idrettsarrangement i Storbritannia. Premier League, rugby, cricket og VM i snooker er blitt utsatt for demonstrasjoner.

Just Stop Oil-gruppen krever at den britiske regjeringen stopper å lete etter olje og gass.

Viktor Hovland deltar i British Open. Turneringen er årets fjerde og siste med majorstatus.