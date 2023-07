Hovland hadde kniven på strupen – vartet opp med drømmegolf

Viktor Hovland (25) risikerte å misse cuten for første gang på ett år. Da svarte nordmannen med en skikkelig kanonrunde.

SLO TILBAKE: Viktor Hovland vartet opp med storspill på fredagens runde. Vis mer

For det var nemlig i den eksakt samme turneringen, Scottish Open, at Hovland sist misset en cut en cutEn cut er en kvalifiseringsgrense som brukes etter to spilte runder som bestemmer om spillerne får delta i to nye runder. Meningen er at kun de beste spillerne skal få bli med videre. De aller fleste turneringer spilles med cut. Rundt 70 spillere går som regel videre. på PGA-touren. Fredag risikerte Hovland å gjøre det samme igjen, men da leverte han i stedet en runde av ypperste klasse.

25-åringen rullet nemlig inn åtte birdier birdierEn birdie tilsvarer ett slag mindre enn hullets par., én bogey bogeyEn bogey tilsvarer ett slag mer enn hullets par. og resten par parPar er det forventede antall slag man bruker på et hull.. Runden på syv slag under par er bare to slag bak banerekorden.

– Han er en helt ny mann i dag, sa Viaplay-kommentator Joakim Mikkelsen i innspurten av runden.

Hovland ligger nå fire slag under par sammenlagt. Med det spretter han fra en 137. plass, til en foreløpig delt 23. plass.

Hovland gikk hele tre slag over par på torsdag og var derfor avhengig av en kanonrunde fredag formiddag for å kunne spille videre i helgen. Statistikktjenesten Datagolf ga ham en fjerdedels sjanse til klare cuten.

Det så imidlertid lyst ut når Hovland begynte med tre birdier og tre par i løpet av de første seks hullene. Dermed lå nordmannen plutselig på par sammenlagt.

På det påfølgende hullet hadde han så en eaglemulighet. Putten satt ikke, men Hovland kunne likevel notere seg for sin tredje strake birdie.

På dette tidspunktet lå Hovland akkurat innenfor cutgrensen, da på −1, men etter alle solemerker vil den flytte seg til −2 eller −3 i løpet av dagen. Derfor var Hovland avhengig av å fortsette storspillet for å klare seg.

Hovland åpnet de siste ni hullene med nok en birdie. Etter et nytt par på hull 11, fulgte tre strake birdier til. Dermed var han plutselig på −8 på runden.

På hull 7 måtte Hovland omsider notere seg for en bogey da han var uheldig og landet utslaget i bunkeren. Nordmannen spilte de to siste hullene på par, dermed endte han på syv slag under par.

Scottish Open er generalprøven før majorturneringen British Open. Hovland kom på fjerdeplass i fjorårets utgave, noe som var hans beste resultat i en major frem til han kom på annenplass i PGA Championship i mai.