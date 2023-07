Enighet i Kolstad – stjernespillerne fortsetter

Tirsdag forlot Janus Smarason Kolstad etter lønnskuttene. Nå bekrefter klubben at de syv andre berørte spillerne blir med videre.

LØSNING: Jostein Sivertsen og Kolstad har kommet til enighet med de syv berørte spillerne. Her fra pressekonferansen onsdag.





De syv spillerne det er snakk om er Sander Sagosen, Magnus Gullerud, Torbjørn Bergerud, Sigvaldi Gudjónsson, Oskar Eck Aga, Magnus Abelvik Rød og Gøran Johannessen.

– Det er vi utrolig glad for at vi har fått til. Samtlige har gått med på en lønnsreduksjon ut sesongen 23/24, og vi har blitt enig om at vi tar en fot i bakken i februar 2024 for å se på veien videre, sier daglig leder Jostein Sivertsen under pressekonferansen mandag.

Han bekrefter at en ny lønnsreduksjon vil kunne bli aktuell neste sesong, og at spillerne vil få en ny anledning til å forlate klubben til neste sommer dersom det blir aktuelt å fortsette lønnskuttene.

– Spillerne vil gjerne at vi tar en sesong av gangen. Det er helt fair og det har vi valgt å gjøre, forteller han.

Lønnskuttet informerer han er 30% kutt på alle lønninger over 6G 6G6G tilsvarer 711 720 kroner.. Klubben skal kompensere for deler av lønnstapet gjennom alt av premiepenger laget spiller inn gjennom sesongen. Går klubben mer enn én million i overskudd, skal også det tilfalle spillerne, trenerne og ansatte.

FORTSETTER: Kolstads stjernespillere fortsetter.

– I den prosessen vi står i, har klubben og undertegnede blitt beskyldt for å være overambisiøs og naive. Med fasit i hånden, er det ganske enkelt å erkjenne det. Vi flagget skyhøye ambisjoner høsten 2021. Vi skulle rett og slett blitt best i verden, forteller Sivertsen.

– Den gangen måtte vi selge et produkt som vi ikke hadde, og en drøm. Drømmen gikk ut på at vi skulle bli best i Norge, vinne Champions League og fylle Trondheim Spektrum med 9000 tilskuere. Og vi skulle øke med fem til 40 millioner i sponsorinntekter, altså ganske ambisiøse mål.

Se pressekonferansen her:

I desember 2022 innså klubben at det kunne bli en utfordring å nå de økonomiske målene. I februar i år informerte klubben spillergruppen om utfordringene.

De tre spillerne i Tyskland ble på den tiden ikke informert. Den daglige lederen sier at klubben har beklaget til de tre spillerne i etterkant.

– Vi ville ikke forstyrre dem mens de spilte for andre klubber. Det var en meget dårlig vurdering fra min side, sier han.

Han bekrefter at flere av spillerne har blitt kontaktet av europeiske storklubber siden kaoset ble kjent. Likevel har alle spillerne, med unntak av Janus Smarason som tirsdag ble bekreftet klar for Champions League-vinneren Magdeburg, gått med på å fortsette i Kolstad.