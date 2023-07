Veronica Kristiansen har blitt mor

Det bekrefter håndballstjernen på sin Instagram-konto.

NYBAKTE: Veronica Kristiansen og samboeren har blitt foreldre for første gang. Vis mer

Landslagsspilleren deler i et Instagram-innlegg at hun har blitt mamma for første gang. Hun har fått en datter som får navnet Olivia.

Landslagsvenninnene er blant de som gratulerer det nybakte foreldreparet i kommentarfeltet. «Velkommen Olivia», skriver Camilla Herrem etterfulgt av fem hjerteøyne. «Ååå hei, Olivia», skriver Amanda Kurtovic.

Sammen med sin ungarske samboer Adam flyttet hun nylig fra Györ til Drammen. Hun spiller i den ungarske klubben Győri ETO KC. Kristiansen er opprinnelig fra Mjøndalen.

Da Kristiansen først delte at hun var gravid, fortalte hun til Norsk Håndballforbund at hun skulle tilbake på håndballbanen etter fødselen.

– Det er det ingen tvil om. Jeg vil tilbake på banen når tiden er inne, sa hun til NHF.