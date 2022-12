Thingnes Bø etter seieren mot Lægreid: – Ikke et type talent som jeg er

Johannes Thingnes Bø (29) fortsetter å være utilnærmelig i verdenscupsirkuset. Han har nå vunnet de fem siste individuelle verdenscuprennene.

Magnus Helle, VG

15. des. 2022 14:52 Sist oppdatert nå nettopp

Johannes Thingnes Bø kom til sprinten med fire individuelle seire på fem verdenscuprenn. Etter 12.-plassen i Kontiolahti i Finland har det blitt fem triumfer på rad og rekke. Han har nå 60 verdenscupseiere totalt.

– Det er et av mine beste løp gjennomføringsmessig. Jeg er superfornøyd med hele dagen, sier Thingnes Bø til TV 2 etter løpet.

For andre renn på rad ble det dobbelt norsk. Sturla Holm Lægreid (25) skjøt også fullt hus, men var ikke like rask i sporet. Han kom på annenplass, 17,6 sekunder bak Thingnes Bø i mål.

– Jeg er på riktig side av duellen, så for meg smaker det veldig godt. Ut fra det løpet jeg leverer i dag så blir jeg imponert over Sturla. Han er kanskje ikke et type talent som jeg er, så at han er så nære – han gjør et ekstremt bra løp han også, sier Thingnes Bø til TV 2 etter løpet.

Thingnes Bø ledet med 16 sekunder ned til svenske Sebastian Samuelsson etter den første skytingen. Det løste han utmerket med fem treff.

– Jeg kjente det på innskytingen at blinkene var veldig store. Jeg skjøt i midten på alt jeg gjorde. Jeg hadde veldig god kontroll, sa Thingnes Bø.

På stående var stryningen like sikker.

– Han har nerver av is, sa TV 2s skiskytingsekspert Ole Einar Bjørndalen.

Tyske Benedikt Doll ligger an til tredjeplass. han endte 38,8 sekunder bak Thingnes Bø i mål.