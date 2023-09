RBK trener ikke sammen på ei uke

Dagen etter tapet mot Tromsø var RBK-laget samlet. Siden har treningsfeltet på Lerkendal stått ubrukt.

Trener Svein Maalen under eliteseriekampen mellom Tromsø og Rosenborg på Romssa Arena. Vis mer

Publisert: 07.09.2023 21:56

– Jeg synes det er viktig at omgivelsene skal forstå at dette ikke er fri. Men spillerne har fri fra felles trening, sier RBK-trener Svein Maalen.

Rosenborgs egen oversikt over fellesøkter, viser at neste økt på feltet er mandag 11. september. Da har ikke laget vært samlet siden dagen etter 3–1 tapet for Tromsø på Romssa arena.