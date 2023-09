Engelsk avis: Kan utsette United-salg til 2025

Budkrigen om Manchester United har pågått i mange måneder. Nå vurderer Glazer-familien å ta klubben av markedet, ifølge Daily Mail.

PROTEST: Manchester United-fansen vil ha Glazer-familien ut som klubbeiere. Vis mer

Publisert: 02.09.2023 23:45 Oppdatert: 03.09.2023 00:14

Grunnen skal være at budgiverne ikke har oppfylt Glazer-familiens prisantydning på 134 milliarder kroner, skriver avisen.

Videre skriver Daily Mail at «Glazer-familien vil prøve å selge klubben igjen i 2025, når de håper økonomiske og «miljømessige» faktorer kan tiltrekke seg flere budgivere».

Kjøpet av klubben har stått mellom sjeik Jassim Bin Hamad al Thani sjeik Jassim Bin Hamad al ThaniSjeik Jassim Bin Hamad al Thani er styreformann i en av Qatars største banker, Qatar Islamic Bank. Han er også sønnen til Qatars tidligere statsminister, Hamad bin Jassim bin Jabar Al Thani. og Ineos-eier Sir Jim Ratcliffe.

BUD: Mangeårig Manchester United-fan Sir Jim Ratcliffe har stått i budkrig om klubben han støtter. Vis mer

Tilbake i november i fjor ble det kjent at «The Glazers» var åpne for bud på klubben – enten for totalt eierskap eller for en andel.

Sjeik Jassim ønsket å kjøpe hele klubben, mens Ratcliffes bud gjaldt en andel – noe som betyr at Glazer-familien fremdeles ville eid en prosentandel av klubben.

Budene som har kommet er angivelig langt unna det Glazer-familien ønsker seg for klubben.

United-fansen har protestert mot klubbeierne gjennom en årrekke. Familien er blant annet beskyldt for å investere for lite i klubben, ta ut utbytte til seg selv og å være sjeldent på kamper. Det har også vært lite dialog med fansen.