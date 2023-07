Utlendinger spekulerte i om nordmannen var dopet: – Jeg tar det som en kompliment

Han vurderte å gi seg etter EM-nedturen. Et snaut år senere tilhører Narve Gilje Nordås (24) en meget eksklusiv klubb.

Narve Gilje Nordås har knust egen personlig rekord på 1500-meter to ganger så langt i sesongen. Vis mer

For et par uker siden overrasket han publikum, og seg selv, med å slå sin egen bestetid på 1500-meteren under Bislett Games.

Jakob Ingebrigtsen satte ny europeisk rekord, men det var en 24-åring som tok til tårene da han så navnet sitt på tavlen med tiden 3.29,47. Et par uker tidligere var rekorden hans 3.36,23.