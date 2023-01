Hemmelighetsfull Sæter: – Feil fokus

Ole Sæter vil ikke si hvorfor han har takket nei til nok et kontraktstilbud fra Rosenborg, men sier han står inne for det han sa i forrige uke.

Ole Sæter, RBK-spiss.

24.01.2023 13:13

– Jeg har vel egentlig bestemt for at jeg ikke skal si noe om det. Det ble sånn, og så er fokuset mitt her. Jeg trener godt og trives på norsk jord. Det er det eneste jeg har å si om den situasjonen der. Jeg har fokus på andre ting.

Det sier Ole Sæter når Adresseavisen treffer ham etter tirsdagens trening på Lerkendal. RBK-gjengen er tilbake på norsk jord etter oppholdet i Spania, og trente for første gang etter returen tirsdag.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn