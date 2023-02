Slik reagerer Russland på Uhrenholdt Jacobsen-saken

Astrid Uhrenholdt Jacobsen-saken får stor oppmerksomhet i russiske media, som fastslår at den tidligere langrennsstjernen blir mobbet som følge av sine uttalelser om russere i OL 2024.

OPPSLAG: «Mesteren fra Norge antydet vår retur - og hun måtte snarest beklage», heter det i denne saken på nettsiden sports.ru.

02.02.2023 14:50

«Den olympiske mesteren fra Norge blir mobbet på grunn av det hun har sagt om Russland. Hun har allerede bedt om unnskyldning og angret» fastslår den store sportsavisen Sport Ekspress.

Hennes uttalelse til NRK om at «når man blir gjenstand for så mye pepper, så begynner man etter hvert å stille spørsmål ved alt man har gjort selv» blir sitert i en rekke store russiske media. «Pepper»-formuleringen er i de fleste media oversatt med «hat». Det gjelder blant annet det statlige nyhetsbyrået RIA og de store sportsnettstedene championat.ru og Sport Ekspress.

«Jacobsen begynte å tvile på sine egne ord om russiske idrettsutøvere etter hat i sosiale medier» heter det i en tittel hos championat.ru.

«Mesteren fra Norge antydet vår retur - og hun måtte snarest beklage», er tittelen på en blogg på sports.ru.

TVILTE: «Jacobsen begynte å tvile på sine egne ord om russiske idrettsutøvere etter hat i sosiale medier», heter det i denne tittelen fra championat.ru.

Aleksandr Bolsjunovs trener, Jurij Borodavko, uttaler seg om Astrid Uhrenholdt Jacobsen i et intervju med Match TV:

– Vi har allerede snakket mye om det faktum at idrettsutøvere ikke er frie i sine egne uttalelser. Mange har allerede måttet forklare seg for uttalelser som har vært forskjellig fra politikken til landet sitt. Det er vanskelig å klandre dem for dette, fordi de lever i dette miljøet, kommuniserer i dette miljøet, og deres arbeidsgivere har innflytelse over dem.

– I dette tilfellet var ikke Jacobsens personlige mening sammenfallende med den norske olympiske komités og hennes lands mening. Så hun ble tvunget til å finne en forklaring om at de angivelig har misforstått henne.

Private samtaler

Borodavko mener at det er vanskelig for utlendinger som støtter russisk deltakelse:

– Faktisk har mange i private samtaler uttrykt et synspunkt som var forskjellig fra statens, sier langrennstreneren.

I Norge har det vært en kraftig debatt etter at NRK for ei uke siden hevdet at Jacobsen hadde tatt til orde for å se på muligheten for at russere og belarusere kunne komme tilbake i internasjonale konkurranser. Senere har det blitt gjengitt ordrett hva hun sa på et IOC-møte. Hun sa blant annet (oversatt til norsk):

«Etter vårt syn er ikke-diskriminering ufravikelig. Oppdraget vårt er å fortsette å være en samlende kraft, og det bør fremdeles være fokuset vårt. Det betyr at ingen utøvere burde ekskluderes på bakgrunn av passet sitt».

Får støtte

Det var i utgangspunktet IOC-presidenten Thomas Bach som kom med uttalelsen om å vurdere russere og belarusere til OL 2024. Kirsti Coventry, den tidligere lederen i IOC utøverkomité og nå vanlig IOC-medlem, uttrykker ifølge insidethegames.biz mye av det samme som Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

– Jeg har åpenbart blitt konsultert, og jeg har snakket med mange idrettsutøvere og medlemmer, og måten Thomas Bach har bestemt seg for å ha disse konsultasjonene på, tror jeg det må skje, sier den tidligere OL-mesteren i svømming.

PS: Samtlige russiske media som opererer fra russisk jord, er kontrollert av myndighetene. Noen få regimekritiske medier har flyttet hele sin virksomhet utenfor landets grenser.