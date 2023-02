Shiffrin minnes Kilde-samtale fra OL: – Det beste rådet jeg har fått fra ham

Før hun igjen skal konkurrere om mesterskapsmedaljer, husker USA-stjernen Mikaela Shiffrin (27) ordene fra kjæresten Aleksander Aamodt Kilde (30) under OL-marerittet for ett år siden.

forrige







fullskjerm neste KJÆRESTER: Mikaela Shiffrin og Aleksander Aamodt Kilde under verdenscupfinalen i Courchevel forrige sesong. 1 av 3 Foto: Alessandro Trovati / AP

06.02.2023 08:05

Under en pressekonferanse før VM i alpint fikk Shiffrin spørsmål om hun har fått noen råd fra sin norske kjæreste inn mot mesterskapet. Da gjengir hun noe Kilde sa i Kina for 12 måneder siden.

– Jeg tenker på vår samtale fra i fjor så ofte, sier Shiffrin.

Den ellers så seiersvante amerikaneren opplevde sin tyngste tid i alpinbakken. Som storfavoritt var det nesten ventet at hun skulle ta medalje etter medalje, men i stedet ble OL et lite mareritt.

Shiffrin kjørte ut i slalåm, storslalåm og kombinasjonen, mens det ble 9.- og 18.-plass i super-G og utfor. I tillegg endte det med sure fjerdeplassen i lagkonkurransen.

VM i alpint begynner med kombinasjonen for kvinner klokken 11:00 mandag og sendes direkte på TV3 og Viaplay. Se hele programmet her.

forrige







fullskjerm neste SØNDERKNUST: Mikaela Shiffrin etter at hun kjørte ut i OL-slalåmen i fjor. 1 av 3 Foto: Robert F. Bukaty / AP / NTB

– Han sa hele tiden «at marginene i denne idretten er så små og du har hatt marginene på din side så ofte i din karriere at det må føles som et sjokk å være på motsatt side så ofte i løpet av kort tid», begynner Shiffrin siteringen av Kilde.

Hun fortsetter:

– «Men sånt kan skje, og du må prøve å finne det som er positivt og finne noe du kan nyte, fordi du kan ikke kritisere deg selv hele tiden».

– Det er noe jeg lærte gjennom den opplevelsen, men også fra ham. Det er nok det beste rådet jeg har fått fra ham, som fungerer i alle situasjoner, sier Shiffrin.

Under de neste to ukene i franske Méribel og Courchevel er Shiffrin og Kilde – alpinsportens superpar – nødt til å tåle favorittstempelet i flere av øvelsene.

– Jeg vet ikke om jeg har gitt ham noen råd, men jeg vet at en VM-medalje er noe han tenker på. Det er noe vi alle tenker på, så det er ikke noe spesielt vi snakker om, sier Shiffrin om hennes norske kjæreste.

Det er ikke bare Kilde som har gitt råd til Shiffrin. Se hva hun sa om rådene fra tennisstjernen Roger Federer:

Bæringen hadde i likhet med Shiffrin favorittstempel under OL i Beijing, og han reiste derfra med sine første mesterskapsmedaljer: bronse i super-G og sølv i kombinasjonen.

– Han var favoritt før OL i fjor, og han gjorde det så bra, samtidig som han hadde så strålende holdning. Og det var vanskelig, fordi det var en helt annen situasjon enn vi er vant med på et helt annet sted enn vi er vant med, sier Shiffrin om Kina-lekene.

– Det fikk oss alle ut av komfortsonen, og han håndterte det virkelig som en mester. Jeg tror at han har med seg den erfaringen hit, og sammen med selvtillit kommer han hit avslappet og fokusert på skikjøringen.

Akkurat det Shiffrin snakker om, mener hun man fikk se under utforrennene i Kitzbühel i januar.

Kilde kom til rennene med brudd i hånden, og var nære fall i den første konkurransen i noe han selv beskrev som en «nær døden-opplevelse». Dagen etter knuste han alle ned den fryktinngytende Die Streif-løypen.

– Det finnes ikke et renn som er mer stressende enn det for dem. Spesielt for ham etter skaden i hånden, og så det skumle øyeblikket i det første rennet som gjorde at han nesten ikke kunne delta i det andre rennet, sier Shiffrin.

– Han tok kanskje foten litt av gasspedalen, og så vant han med syv tideler. Det er det potensialet han har. Det viktigste for ham er å puste og nyte hvert øyeblikk for det dét er verdt. Da tror jeg det er gode muligheter.

Slik reagerte Shiffrin på Kilde-seieren i Kitzbühel: