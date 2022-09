RBK-treneren mener de ble urettferdig behandlet: - Kjedelig at det blir hausset opp sånn

Steinar Lein synes lite om mediesakene etter cupsmellen mot Stabæk. Selv sier Kristine Leine at hun trengte litt tid.

RBK-trener Steinar Lein sier man kunne se at det tøffe kampprogrammet preget laget hans mot Brann lørdag.

BRANN - ROSENBORG 1–1:

– Jeg synes jo det er litt kjedelig at det blir hausset opp sånn fordi jeg sier at spillerne bør ha fri den dagen. For det er den eneste fridagen vi har hatt på lang, lang tid, egentlig. Det var ikke mer enn det, sier Steinar Lein etter 1–1 i den viktige sluttspillkampen mot Brann i Bergen.