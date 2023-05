Håndballfinaler: Kolstad vil til Champions League uansett

Kolstad og Vipers er klokkeklare favoritter til å vinne sluttspillfinalene i håndball. Men med Sander Sagosen på laget kommer Kolstad – uansett tap eller seier mot Elverum – til å søke om Champions League-plass.

TO TITLER: Sigvaldi Gudjónsson og Kolstad har allerede vunnet serie og cup denne sesongen.

23.05.2023 13:51

Vipers starter kvinnenes finaleserie (best av tre kamper) mot Storhamar i Kristiansand tirsdag. Men Kolstad finalestarter mot Elverum i Trondheim onsdag (best av fem kamper)

– Jeg mener vi vil være en stor attraksjon for Champions League med det laget vi får, med det publikumstekket vi har. Jeg håper det er en mulighet for Champions League selv om vi skulle tape for Elverum. Vi kan bli tilgodesett med et «wild card». Vi er prisgitt det europeiske håndballforbundet, sier Kolstads daglige leder, Jostein Sivertsen, til VG.

I følge ham går ni plasser til de høyest rangerte nasjonene, seks til søkere etter spesielle kriterier, mens den 16. og siste plassen fordeles av EHF på fritt grunnlag.

Hovedpersonen i Kolstad-satsingen, Sander Sagosen, kjemper fortsatt om seriegull med Kiel i Tyskland. Sammen med Magnus Abelvik Rød og Gøran Johannessen kommer han neste sesong til Trøndelag.

MOT ELVERUM: Sander Sagosen mot Elverums Anonio Serradilla Cueca i mars.

Sagosen røk nylig ut av Champions League med sin tyske klubb, men har naturligvis en høy stjerne i EHF etter å ha ført Kiel til seier i den gjeveste europacupen i 2020

Elverum har spilt Champions League åtte år på rad, men tok denne sesongen bare tre poeng i gruppespillet. Ett av dem i uavgjortkampen mot Sagosens Kiel. Men innser at det blir tungt å få en ny sesong i det beste selskap om Kolstad ikke blir slått i sluttfinalen.

– Hvis vi ikke vinner, så kommer vi ikke til Champions League, slår Elverum-leder Bjørnar Myhren fast.

– Kolstad har en stor sjanse for Champions League om de vinner. Om det hadde vært et annet norsk lag, så tror jeg ingen hadde kommet dit, legger han til.

Fakta Slik spilles finalene Kvinner: 23. mai (kl. 18.15) Vipers-Storhamar (TV 2 Sport 2) 27. mai (kl. 18.15) Storhamar-Vipers (TV 2 Sport 2) Eventuell tredje finale i Kristiansand 30. mai. Menn: 24. mai (kl. 18.15) Kolstad-Elverum (TV 2 Sport 2) 28. mai (kl. 18.15) Elverum-Kolstad (TV 2 Sport 2) 31. mai (kl. 18.15) Kolstad-Elverum (TV 2 Sport 1) Eventuell fjerde og femte finale 7. og 10. juni. Vis mer

Elverum stiller uten Endre Langaas i finalene. Mens Kolstad mangler Gabriel Setterblom – i hvert fall i den første finalen. 1800 tilskuere er ventet til Kolstad Arena onsdag. Elverum nærmer seg 2000 solte billetter til hjemmekampen i Terningen Arena søndag.

– Kolstad er klare favoritter ut fra hva vi har sett i serie, cup og sluttspill. Elverum er ikke sjanseløse, men Kolstad på sitt beste er bedre enn Elverum, sier Harald Bredeli.

TV 2-kommentatoren er klar for hele finaleserien både for kvinner og menn.

SEIERSMASKIN: Jamina Roberts (til høyre) og Sunniva Næs Andersen er viktige brikker i Vipers-suksessen.

Bredeli mener Vipers er kjempefavoritt mot Storhamar:

– Hva er det vi kaller det? Et varslet «mord»?

Storhamar mangler Maja Jakobsen (gravid) og den skadde trioen Ane Cecilie Høgseth, Kristin Venn og Guro Nestaker. Mens et fulltallig Vipers knuste Rapid Bucuresti i Champions League-kvartfinalen.

– Vipers er gigafavoritter. Jeg er veldig overrasket om dette ikke er avgjort over to kamper, sier Bredeli