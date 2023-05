Formel 1 donerer millioner til flomofrene i Italia

Formel 1 har besluttet å gi én million euro i støtte til lokalsamfunnene som er berørt av flommene i Emilia-Romagna-regionen i Italia.

Elven nær Imola-banen har gått over sine bredder.

19.05.2023 16:11

Det bekrefter organisasjonen i en pressemelding på Twitter. Én million euro tilsvarer snaue 12 millioner norske kroner etter dagens kurs.

– Situasjonen for lokalsamfunnene i regionen er forferdelig, men jeg vet at lidenskapen til folket i regionen, som over hele Italia, vil seire gjennom denne krisen, sier F1-president Stefano Domenicali.

– Vi må gjøre alt vi kan for å støtte dem i denne vanskelige tiden, og det er derfor vi donerer for å støtte hjelpearbeidet på bakken, legger han til.

Hittil er 14 mennesker døde og et ukjent antall savnet etter oversvømmelsene den siste tiden. Italienske myndigheter betegner oversvømmelsene som de verste som har rammet landet de siste 100 årene.

Også tidligere denne måneden var det flom i det samme området. Til sammen anslås det at ødeleggelsene vil koste flere milliarder euro, ifølge regionpresident Stefano Bonaccini. Dette tilsvarer titalls milliarder kroner.

Denne helgen skulle det vært arrangert Formel 1- og Formel 2-løp på Imola-banen i Emilia-Romagna-regionen. Arrangementet ble av sikkerhetsmessige årsaker avlyst.

Neste VM-runde kjøres i Monaco 28. mai.