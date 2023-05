Guardiola med festadvarsel – Henning Berg mener det er sunt å feire

MANCHESTER (VG) Erling Braut Haaland (22) varslet full feiring etter å hevet ligatrofeet. Pep Guardiola har likevel advart spillerne om at de ikke må «ødelegge» flyten.

PASSER PÅ: Pep Guardiola vil ikke at Erling Braut Haaland og resten av laget skal ta festen helt ut.





22.05.2023 20:05

Etter å ha vunnet 1–0 mot Chelsea feiret Erling Braut Haaland Premier League-gullet sammen med familien.

– Vi har sjanse til å vinne «The Treble The TrebleÅ vinne tre trofeer i løpet av en sesong.». Det har jeg lyst til. I kveld blir det full feiring av å ha vunnet Premier League, sa Haaland til Viaplay.

– Vi har to finaler igjen, men før det er det to kamper, så jeg sa til spillerne: «Nyt det, men vær forsiktige. For det ville vært synd om dere skulle ødelagt for tingene vi har foran oss», sa Manchester City-manageren.

De lyseblå har fire kamper igjen av sesongen. Først to ligakamper mot Brighton og Brentford. Deretter kommer de to enorme kampene. Først venter Manchester United i FA-cupfinalen, så skal de spille Champions League-finale mot Inter.

Vinner Manchester City de kampene, vil de kopiere en bragd fra 1999. Det året vant Manchester United – som foreløpig eneste engelske klubb – disse tre trofeene. På laget var det tre nordmenn: Ole Gunnar Solskjær, Ronny Johnsen og Henning Berg.

«Det er vel på tide det nå», er det første Henning Berg svarer VG om at Haaland kan klare det samme som han gjorde. Den tidligere landslagsstopperen og nå arbeidsledige topptreneren mener City-spillerne bør feire ligagullet.

– Det er ikke noe problem å ta en liten fest og feire at du har oppnådd noe sammen.

Berg mener tvert imot at det ville vært dumt av laget å ikke ta en fest, selv om de har to store finaler om noen få uker.

– De må kjenne litt på det, at de har vunnet Premier League, kanskje den beste ligaen i verden nå. Hvis de ikke gjør det, så tror jeg det blir verre med motivasjon, ikke på kort sikt, men over tid. Du må kunne glede deg over det du klarer å få til underveis også, sier Berg, som mistet Champions League-finalen i 1999 på grunn av skade.

ÉN AV TRE: Ole Gunnar Solskjær, Teddy Sheringham, Ronny Johnsen, Dwight Yorke og Henning Berg feirer ligatittelen med Manchester United i 1999. Ti dager senere hadde de også vunnet FA-cupen og Champions League.

Berg spilte tre sesonger i Manchester United og håper derfor ikke Haaland klarer å ta det «The Treble», for det vil innebære at Manchester United taper FA-cupfinalen.

– City har jo selvfølgelig potensial til å klare det, og sånn som de spiller nå, er det vanskelig å se lag som er bedre enn dem. Men så vet vi at i enkeltkamper kan selvfølgelig United slå City, avslutter han.