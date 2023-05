Ny alpindisiplin i verdenscupen neste sesong – Kilde og Braathen kan kjøre på lag

Den kommende sesongen vil det arrangeres et lagkombinasjonsrenn for både de mannlige og kvinnelige alpinistene i verdenscupen.

Aleksander Aamodt Kilde og Lucas Braathen kan danne en duo i den nye verdenscupgrenen lagkombinasjon.

Det kommer fram av den nye verdenscupkalenderen til Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS).

Lagkombinasjonen arrangeres som et vanlig kombinasjonsrenn med et fartsrenn (super-G eller utfor) og et slalåmrenn. Endringen nå er at omgangene vil bli kjørt av forskjellige utøvere.

Dermed kan for eksempel fartsfantomet Aleksander Aamodt Kilde og slalåmspesialist Lucas Braathen danne en duo.

Herrene skal kjøre lagkombinasjon i Kitzbühel 19. januar, mens kvinnenes renn kjøres i Crans Montana 16. februar. Lagkombinasjonen ble testet under junior-VM forrige sesong.

Nytt for sesongen er også parallellslalåm borte fra programmet for både kvinner og menn. Tidligere har det blitt kjørt for både kvinner og menn i Lech/Zürs.

Alpinsesongen starter som vanlig i sveitsiske Sölden 28.–29. oktober. I år avholdes imidlertid verdenscupavslutningen i østerrikske Saalbach mellom 16. og 24. mars. Forrige sesong avsluttet de i Soldeu, Andorra.