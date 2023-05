Byen står på hodet: – Ikke sikkert jeg får oppleve dette igjen

– Et år jeg vil huske for resten av livet.

BLÅTT OG HVITT: Leo Skiri Østigård med materialforvalter i Napoli, Tommaso Starace (t.v.), Åndalsnes-kompiser på bybesøk og gater fylt av bannere i serieinnspurten.

Åndalsnes Avis

04.05.2023 11:32 Oppdatert 04.05.2023 12:32

(Åndalsnes Avis): Byen sto på hodet, pyntet til fest, men med kun 1–1 i hjemmeoppgjøret mot nedrykkstruede Salernitana i helga, måtte Napoli sette seriegullet på vent.

I 33 år har den fotballgale byen i støvellandet siklet etter å løfte Scudettoen. Ikke siden fotballguden og ikonet Diego Armando Maradona klarte bragden og løftet regionen til himmels i 1990, har de blåhvite fra Campania kjent smaken av Serie A-triumf.

Det er nå eller aldri. Ett poeng er nok i torsdagens oppgjør borte mot Udinese (med mindre Lazio ikke evner å vinne sin kamp onsdag), og det med en viss nordmann og tidligere ÅIF-gutt på laget.

Om litt over et døgn kan Leo Skiri Østigård (23) gå inn i Napolis historiebøker, som en del av gullaget i 2022–23-sesongen. Om han og lagkameratene kommer seg over mållinja, vil navnene runge ut over byens gater i ukesvis og stå igjen med gullskrift i klubbens troféskap.

FOTBALLFEBER: – Alt i Napoli handler om fotball, sier Østigård.

En drøm

Legendestatus er det som venter for 23-åringen fra nord.

– Å vinne noe i løpet av karrieren, det er noe du har drømt om siden du var liten. Det har vært en lang vei hit jeg er nå, men når jeg ser tilbake på det, er det et år jeg vil huske for resten av livet, sier Østigård til lokalavisa over telefon.

– Det er ikke sikkert jeg får oppleve dette igjen.

I 12-tida onsdag gjorde raumaværingen seg klar for en økt på treningsfeltet, før flyturen nordover og oppladning til torsdagens kamp sto for tur.

Hadde du spolt et par måneder tilbake i tid, ville tre poeng hørtes ut som en enkel oppgave for Østigård og Co i det forestående møte med Udinese. Nå som det står om seriegullet, derimot, er det å unngå tap alt annet enn sikkert.

– At vi ikke klarte å bli seriemester i helga er selvfølgelig kjipt, men sånn er det av og til. Vi ønsket å gjøre det på hjemmebane, foran en fullstappet stadion, men klarte ikke det. Hvorfor vi ikke klarte det er vanskelig å svare på, men at vi spiller med mindre energi og har dabbet litt av utover i sesongen, det skal jeg ikke legge skjul på.

BESØK: Kompisgjengen fra Åndalsnes på besøk i Napoli 1. mai-helga.

Fansen

– Det førte også til at CL-drømmen brast, mot Milan i kvartfinalen. Og du får kanskje ikke så mange minutter som håpet, du heller?

– Jeg skal innrømme at det er litt rart at enten Inter eller Milan havner i en finale (de møtes i semifinalen over to kamper, red.anm.), når du er 20 poeng foran begge lagene i serien. Det burde vært Napoli som var Italias håp for et CL-trofé, men de avgjørende situasjonene gikk imot. Når det er sagt, betyr det ufattelig mye mer for Napoli-fansen og byen at vi får hendene våre på Scudettoen, sier Østigård og legger til:

– Jeg, for min del, skulle gjerne spilt mer. Men når du (laget) vinner nesten det som kan vinnes over så lang tid, er det vanskelig å bytte ut noen.

Østigård er fornøyd med egen innsats i Napoli-drakta.

– Jeg føler jeg har gjort det jeg kan og vært klar når jeg har fått sjansen – og jeg skal legge det fra meg nå og være med på feiringa – men alle vet at jeg ikke kan bli sittende på benken i for lang tid. Vi får se hva som skjer framover og over sommeren, sier han litt kryptisk.

TOUR-GUIDE: Østigård (t.v.) viste gutta rundt i havnebyen.

– Hadde blitt vilt

23-åringen fra Romsdal har vært med på årets eventyrsesong, for ett av de aller beste og mest fargerike lagene fotball-Europa har hatt å by på.

Spillet har vært energisk, definert, offensivt og solid over hele fjøla, med Østigård som en rotasjonsspiller i systemet. Planen var som han selv har vært inne på å hale gullet i land på hjemmebane, men det er ikke alltid spillet går etter boka.

Da må du ta til takke med alternativ B.

– Som i Norge hadde hele Italia fri 1. mai, så det tror jeg hadde blitt vilt, å kunne feire i Napoli med kompisene mine fra Åndalsnes på besøk, sier Østigård.

Han utdyper:

– Det blir ikke det samme om vi sikrer seriegullet på bortebane, for da blir vi nok værende over natta. Men uansett hvor og når vi tar det, blir det feiring i Napoli i flere uker. Alt i den byen handler om fotball.

Nye i klubben

– Klarer du å begripe fullt ut alt du er med på om dagen?

– Noen ganger er du nødt til å sette deg ned og tenke på hvor du kommer fra, og da innser du at det er ganske heftig det du får være med på. Å være her er ganske annerledes enn å spille fotball som liten gutt på Øran, ler Østigård.

Han holder seg et unna byen i det daglige, når han ikke er på gresset, i styrkerommet eller på massasjebenken. Litt vekk fra kaoset, som han selv kaller det, i et område med flere andre Napoli-spillere.

– Hvem henger du med på fritida? Har du fått noen gode kompiser der nede?

– Det er mange fine og hyggelige gutter i fotballgruppa, sier Østigård.

– Jeg kom på samme tid som (Khvitsja) Kvaratskhelia (et georgisk stortalent), så vi har blitt gode venner. Han er en rolig og fin type, men det triste for hans del er at han knapt kan dra på butikken. Han får aldri være i fred, og må stort sett holde seg hjemme.

– Så det er han du bor med på hotell på reiser?

– Nei, da har jeg alltid alenerom.

– Og til torsdagens kamp, seriefinalen om du vil, blir det fra start eller benk på deg?

– Det må vi se an.