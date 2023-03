Knallhard dom mot Fernandes: – Har fått nok

Både Bruno Fernandes’ oppførsel på banen og hans uttalelser etterpå blir knallhardt kritisert etter 0–7-fadesen mot Liverpool.

KROPPSSPRÅK-KRITIKK: Bruno Fernandes får gjennomgå etter stortapet. Her etter Liverpools fjerde mål. Cody Gakpo til venstre, Fabinho til høyre.

05.03.2023 22:44 Oppdatert 05.03.2023 22:59

Tidligere Manchester United-spillere Roy Keane og Gary Neville var i Sky Sports-dekningen nådeløse i dommen over United-kapteinens oppførsel på banen også.

– Oppførselen hans i andre omgang har vært en skam. Bruno Fernandes har til tider vært pinlig å være vitne til, kommenterte Neville sent i kampen.

Man kunne se Fernandes sparke etter Liverpool-spillere, unngå å ta returløp og slenger ut med armene da United gjorde bytter.

– Jeg har fått nok av at han slenger ut med armene mot medspillere. Jeg har fått nok av at han ikke løper hjemover. Han syter mot alle. Han blir dyttet i brystet og holder seg til ansiktet. Han må levere en opptreden verdig en kaptein. Det her var ikke en kaptein-prestasjon, sa Neville etter kampen.

– Brunos kroppsspråk var ingenting annet enn skandaløst, sa hans kollega Roy Keane.

– Det er en gutt med mye talent, og han er kapteinen vår. Men kroppsspråket, gestikuleringen, mangelen på returløp... Man ville ikke vært fornøyd med han i garderoben etterpå, fortsatte Keane.

Om det var Fernandes han siktet til er uvisst, men også Manchester United-manager Erik ten Hag var kritisk til manglende vilje hos spillerne sine.

– Vi sluttet å løpe hjemover. Det er virkelig uprofesjonelt, sa han etter kampen.

I Sverige reagerte Viaplay-ekspert Erik Niva på intervjuet med Fernandes etter kampen:

– Han kan ikke gjøre det intervjuet uten å si unnskyld, sier Niva i svenskenes studiosending. Aftonbladet-journalisten Niva mener Uniteds supportere fortjente en beklagelse fra kapteinen.

– Det er ikke normalt for Manchester United å tape på denne måten mot en av våre verste rivaler. Men vi må gå videre og komme tilbake til vårt vanlige nivå, sa en analytisk Fernandes i intervju med Viaplay.