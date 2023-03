Stor skisatsing gjør comeback i Trondheim

VM-ledelsen i Trondheim tar grep for å øke engasjementet i regionen.

Johannes Høsflot Klæbo jubler for VM-gull på sprint i Planica. Alt tyder på at han blir en av Trondheim-VMs største stjerner.

01.03.2023 08:52 Oppdatert 01.03.2023 09:15

PLANICA: – Apropos lavt engasjement og dårlig billettsalg. Ideen vår er å lage en stor skifest der vi øker engasjementet i regionen og får masse publikum til Granåsen.

Daniel Myrmæl Helgestad er rennleder for langrenn i Trondheim-VM. Sist uke var han på plass i slovenske Planica for å høste erfaringer før Trondheim tar over stafettpinnen.

