Hockeyprofiler med hard kritikk: - Ingen flere jenter bør gå gjennom det samme

De trønderske landslagsspillerne mener forskjellsbehandlingen ved Strinda bør få konsekvenser.

Ingrid Morset er Nora Morsets forbilde. Nå er den mangeårige landslagskapteinen glad for at det er i ferd med å ordne seg for jenter ved spisset toppidrett hockey på Strinda.

26.02.2023 15:19

– Jeg håper på forbedring i framtiden og at lovnadene holdes, sier Färjestad-keeper Kaja Ekle.

– Jeg er kjempeglad for at det ser ut til å ordne seg ,og håper virkelig at det legges en langsiktig plan for jenter nå. Slik at ingen flere jenter trenger å gå gjennom alt det Nora har for å få muligheten til å gå på Strinda, sier mangeårig landslagskaptein Ingrid Morset.

