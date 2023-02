Riiber i VM-ledelse etter trøblete oppladning: Stuan ut mot juryen

Avstand mellom hud og hoppdress kan ikke overstige tre centimeter for menn, og fire cm for kvinner.

Luftgjennomstrømningen i hoppdressen skal ikke overstige 40 liter.

Stoffet på hoppdressens ermer skal ikke gå nedenfor kulen på håndleddet

Glidelåsen i hoppdressen skal være helt tiltrukket i halsen, for å unngå økt luftgjennomstrømning.

Maks skilengde er 145 prosent av kroppshøyden. En hopper som er 180 centimeter høy kan maksimalt ha ski som er 261 centimeter lange. Hoppere som har BMI på under 21 må nedjustere lengden på skiene i henhold til en tabell.

Hoppsko skal passe foten. En hopper som bruker størrelse 42 kan altså ikke hoppe med størrelse 45.

Rundmålet på en hoppdress, avstanden mellom hud og stoff, skal være maksimalt tre centimeter. Fra kne til ankel kan det være litt større for å få plass til hoppsko.

På dressen er det montert et uelastisk magebelte som skal hvile på hoftekammen. Her er rundmålet null centimeter. Formålet med magebeltet er at hopperen ikke skal kunne flyttet på stoffet for å skaffe seg bedre bæreflate i flyfasen.

Kilde: FIS-regler oppdatert november 2021