Verdensmester doping-utestengt

Norah Jeruto (27), verdensmester på 3000 meter hinder, er utestengt for doping.

VM-GULL: Norah Jeruto feirer VM-seieren med det kasakhstanske flagget rundt skulderen.

07.04.2023 16:21 Oppdatert 07.04.2023 17:00

Jeruto løper for Kasakhstan, men er født i Kenya.

Hun er midlertidig utestengt for bruk av ulovlige stoffer eller metoder, melder Athletics Integrity Unit. Hun er utestengt i henhold til sitt biologiske pass biologiske passFormålet med biologiske pass (også kalt biologiske profiler) er å avsløre doping indirekte ved hjelp endringer i biologiske markører..

Det fremgår ikke nøyaktig hva hun er anklaget for.

Norah Jeruto ble statsborger i Kasakhstan i 2017 og vant i 2022 3000 meter hinder i VM med supertiden 8.53.02.

Hun skrev historie ved å bli den første som tok VM-gull i friidrett for Kasakhstan.

Etterpå la hun seg ned på ryggen og bare skrek av glede. Hun hadde en tøff kamp mot de etiopiske løperne Werkuha Getachew og Mekides Abebe om gullet i Eugene.

Hun risikerer nå å miste gullet fra VM, melder insidethegames.biz.

Jeruto kunne ikke delta i Tokyo-OL i 2021, fordi hun var i prosessen med å bytte land fra Kenya til Kasakhstan.

I 2019 vant hun Bislett Games og satte årsbeste i verden med 9.03.71 i et felt der hun blant annet løp mot Karoline Bjerkeli Grøvdal.

Et biologisk pass er en samling av individuelle verdier som er målt over tid og lagt inn i en database. Passene tolkes ved hjelp av et dataprogram som finner ut om det er unormale variasjoner som tyder på bruk av ulovlige stoffer og eller ulovlige metoder.