Verstappen forteller om tøff oppvekst og faren i fengsel

Formel 1-verdensmester Max Verstappen (25) har hatt en kontroversiell oppvekst. I en ny dokumentar slår pappa Jos (51) tilbake mot dem som mener han har vært en dårlig far.

05.04.2023 17:15

Som sønnen til en tidligere Formel 1-fører, som i sin tid kjørte i team sammen med Michael Schumacher, er Max Verstappen oppdratt til å bli den ultimate racerfører. Han har vunnet VM både i 2021 og 2022 og leder suverent i 2023.

Men i en ny dokumentar fra Viaplay – «Verstappen: Anatomy of a champion» – forteller sønn, far, mor og søster også om tøffe tider, ikke minst da pappa Jos Verstappen satt varetektsfengslet.

Blant historiene som fortelles, er også hvordan Jos Verstappen slapp av sin sønn på en bensinstasjon, 17 timers biltur hjemmefra, etter at Max hadde dummet seg ut under VM i gokart i Italia som 15-åring.

SØNN OG FAR: Max og Jos Verstappen under USA Grand Prix i oktober 2022.

– Faren min var veldig opprørt. Jeg prøvde å kjøre forbi helt unødvendig. Faren min var så sur for min dumme kjøring. Jeg prøvde å snakke med ham i varebilen på vei hjem, men så kjørte han inn på en bensinstasjon og sa «kom deg ut!». Og så kjørte han, forteller Max Verstappen i dokumentaren.

Jos Verstappen sier selv:

– Folk sier at jeg var en dårlig far og mishandlet barnet mitt. Jeg mishandlet ham aldri. Jeg lærte ham opp. Jeg var streng mot ham, men det var også planen min. At han skulle lære seg å tenke. Mange mennesker har ingen anelse om hva man må gjøre for å komme helt til toppen innen sport.

I dokumentaren blir vi med far og sønn hjem til Sophie Kumpen, Max’ mor og farens ekskone. Det hersker tilsynelatende fryd og gammen nå, men Max og søsteren Victoria forteller om et ganske annet forhold mellom foreldrene da de skiltes.

– Etter at de skilte seg, bodde jeg med pappa. Jeg var ni år gammel. Det var ikke noen god alder, for du forstår alt. Familiefølelsen er borte, den er ødelagt, forteller Formel 1-verdensmesteren. Søsteren vokste opp hos moren.

DOKUMENTARSERIE: «Verstappen: Anatomy of a champion».

Ikke lenge etter ble Jos Verstappen siktet for å ha mishandlet Max’ mor.

Siktelsen ble lagt til side, men bare tre år senere ble Verstappen pågrepet igjen, denne gang mistenkt for mordforsøk på sin tidligere kjæreste. Det ble påstått at han hadde kjørt på henne med bil. Men anklagene ble trukket tilbake etter to uker.

– Jeg var i fengsel. Jeg tilbrakte tre netter i en celle. Så måtte jeg bli der lenger for at de skulle etterforske. Det skjedde aldri noe mer, men jeg er ikke stolt av det, sier Jos Verstappen i dokumentaren.

– Det føles selvfølgelig rart å besøke pappa og se ham slik. Det var definitivt en av de vanskeligste periodene i mitt liv. Men til sist gjorde det meg sterk, sier Max Verstappen.

Max Verstappen (i midten) sammen med norske Dennis Olsen (t.h.) på seierspallen i EM i gokart i 2011.

Blant annet måtte han for første gang i sitt liv reise på et gokart-løp uten faren, som hadde fulgt ham opp i alle år.

– Det var rart, for pappa hadde alltid vært der.

Jos Verstappen innrømmer at fengselsoppholdet endret ham:

– Fengselet var tøft. Jeg sa til meg selv at det må ikke skje igjen. Jeg ble tvunget til å se meg selv i speilet, og det åpnet øynene mine. Til å forstå hva som er viktig i livet. Det var vanskelig for Max også, men det motiverte ham. Han ville vise at han klarte seg uten meg.

Faren ga seg som Formel 1-fører i 2003 – med null seirer og to pallplasser i karrieren. Han krasjet og var involvert i ulykker ofte.