Frustrerende avslutning på The Masters for Hovland

The Masters bød på både opp- og nedturer for Viktor Hovland (25) i 2023. For selv om nordmannens sluttplassering var karrierebeste, var det naturlig å ha enda større forhåpninger enn en syvendeplass.

FANT IKKE TOPPNIVÅET: Viktor Hovland klarte ikke å ta med seg den fantastiske avslutningen på tredje runde ut på siste runde.

10.04.2023 01:14 Oppdatert 10.04.2023 01:41

Forhåpningene var nemlig skyhøye da Ekeberg-gutten kom inn til fjerde- og siste runde av årets første major i forrykende form.

Etter fem strake birdier mot slutten av tredje runde tidligere søndag, hadde nordmannen for alvor spilt seg inn i kampen om å vinne årets utgave av The Masters, kanskje golfens mest prestisjetunge turnering.

Med en Hovland i kjempeflyt som bare kunne jage Brooks Koepka og Jon Rahm i tet, var det stor grunn til norsk optimisme.

Men spillet til Hovland på den avsluttende runden tok aldri fyr på samme måte som det gjorde på den tredje runden. Birdiene uteble innledningsvis, og med en dobbeltbogey på hull seks falt Ekeberg-golferen på resultatlisten.

Han klarte aldri å hente inn forspranget spesielt Rahm fikk i front, og med to nye bogeyer og tilsvarende antall birdier endte Hovland sisterunden på + 2. Med det falt han fra tredje- til syvendeplass i løpet av sisterunden.

– Vi må gratulerer Viktor med en kjempeturnering, men han sitter nok også med en bismak etter denne sisterunden. For noen dager det har vært, oppsummerte golfkommentator og tidligere PGA-spiller Henrik Bjørnstad på Eurosports sending.

Hovlands beste plassering i The Masters tidligere er 21.-plassen fra 2021. Vinneren av den prestisjetunge turneringen får en grønn jakke, og en saftig premiepott på 2,7 millioner dollar.

Fakta Premiepenger til topp 5 i The Masters $2.7 million (28,8 millioner norske kroner) $1.62 million $1.02 million $720,000 $600,000 Kilde: CBS Sports Vis mer

På major-nivå har han 12.-plass fra US Open (2019) 4.-plass i British Open (2022) og 30.-plass i PGA Championship (2021).

