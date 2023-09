Hovland er klar for revansj: – Det skal ikke skje igjen

Med Viktor Hovland (25) som debutant gikk Team Europa på sitt største tap noensinne i Ryder Cup. To år senere er han en av lagets store ledestjerner.

PRØVESPILLING: Viktor Hovland og Team Europa var denne uken i Italia for å teste ut Ryder Cup-banen på Marco Simone Golf & Country Club. De neste dagene venter spill i BMW Championship på Wentworth, like utenfor London. Vis mer

For Hovland går inn i Ryder Cup Ryder CupRyder Cup er en lagturnering i golf der de beste amerikanske spillerne møter de beste europeiske spillerne. Turneringen arrangeres i USA og Europa annenhver gang. I 2023 spilles den i Italia. Den første offisielle utgaven ble arrangert i 1927, da mellom USA og Storbritannia. Dette blir den 44. utgaven av turneringen. USA har hatt det historiske overtaket, men Europa har vært best de siste tyve årene. som Team Europas store formspiller. Han avsluttet PGA-touren med to strake turneringsseirer og ble til slutt sammenlagtvinner på touren.

Dermed blir han unektelig en svært viktig mann når Team Europa møter Team USA i Ryder Cup om to uker.

I 2021 – da Hovland debuterte i turneringen på amerikansk jord – tapte Europa 9–19. Det var historiens største tap under dagens format.

– Vi skal ikke fokusere for mye på hva som skjedde på Whistling Straites Whistling StraitesGolfbanen i USA der Ryder Cup ble spilt i 2021. Da vant Team USA 19-9 mot Team Europa.. Vi må lære av det, men jeg tror det blir helt annerledes i år. Vi er alle motiverte for å vise at det som skjedde sist, ikke skal skje igjen, sier Hovland.

Fakta Slik fungerer Ryder Cup Ryder Cup spilles over tre dager der Team Europa møter Team USA. Det skal spilles åtte fourball-matcher, åtte foursome-matcher og 12 singlematcher. I alle kampene spilles det om ett poeng, og totalt kjempes det om 28 poeng. Det første laget som når 14,5 poeng vinner turneringen. Blir det uavgjort, beholder regjerende mester USA trofeet. Foursome Formatet spilles parvis, altså to mot to. Lagets spillere slår ut på annethvert hull, og slår deretter annethvert slag på samme ball. Laget med færrest slag vinner hullet. Bruker begge lag samme antall slag, får lagene et halvt poeng hver. Første lag til 9,5 poeng vinner kampen. Fourball Formatet spilles parvis, altså to mot to. Lagets spillere spiller på hver sin ball, men kun det beste resultatet innad i laget teller. Laget med best score vinner hullet. Bruker begge lag samme antall slag, får lagene et halvt poeng hver. Første lag til 9,5 poeng vinner kampen. Singlespill Formatet spilles én mot én. Spilleren med lavest score vinner hullet. Dersom spillerne bruker samme antall slag, får de et halvt poeng hver. Første spiller til 9,5 poeng vinner kampen. Vis mer

Torsdag morgen begynner BMW Championship. På pressekonferansen dagen før turneringen var likevel Ryder Cup det store temaet.

– For meg som fersking var det tøft å spille i USA og ha få europeiske fans rundt meg. Jeg spilte en del god golf, men slet rundt og på greenen. Nærspillet mitt holdt meg tilbake, sier Hovland.

I denne artikkelen kan du lese mer om Hovlands fremgang på det området. Hovland endte til slutt med ett av fem mulige poeng i 2021.

– Det var en bitter erfaring. Jeg skulle gjerne tatt flere poeng. Nå føler jeg meg mer komplett og vi skal spille på hjemmebane. Jeg vet ikke hvordan det blir, men jeg tror det blir en annen opplevelse, fortsetter nordmannen.

Fakta Dette er lagene i Ryder Cup Team Europa Viktor Hovland (Norge)

Ludvig Åberg (Sverige)

Matt Fitzpatrick (England)

Tommy Fleetwood (England)

Tyrrell Hatton (England)

Nicolai Højgaard (Danmark)

Shane Lowry (Irland)

Robert MacIntyre (Skottland)

Rory McIlroy (Nord-Irland)

Jon Rahm (Spania)

Justin Rose (England)

Sepp Straka (Østerrike)

Kaptein: Luke Donald (England) Team USA Sam Burns

Patrick Cantlay

Wyndham Clark

Rickie Fowler

Brian Harman

Max Homa

Brooks Koepka

Collin Morikawa

Xander Schauffele

Scottie Scheffler

Jordan Spieth

Justin Thomas

Kaptein: Zach Johnson Vis mer

Da Hovland testet banen som Ryder Cup skal spilles på i fjor, var han langt fra imponert.

– Jeg tror ikke den passer europeerne noe særlig. Når du først skal lage en bane for europeerne i Ryder Cup, så er det ganske skuffende å ende opp med det produktet, sa Hovland til Eurosport.

Denne uken besøkte han banen igjen. Nå er han ikke fullt så negativ.

– Jeg mener fortsatt at den ikke er fantastisk til slagspill slagspillSlagspill er den vanligste spilleformen. Da tar man utgangspunkt i hvor mange slag spilleren bruker i løpet av samtlige hull. I matchspill, som er formatet i Ryder Cup, telles poengene i antall vunnede hull. Hvis spiller A bruker tre slag, mens spiller B bruker fem slag, får spiller A bare ett poeng selv om det skilte to slag mellom dem., men i matchspill matchspillI matchspill, som er formatet i Ryder Cup, telles poengene i antall vunnede hull. Hvis spiller A bruker tre slag, mens spiller B bruker fem slag, får spiller A bare ett poeng selv om det skilte to slag mellom dem. tror jeg det blir utrolig spennende. Det er en god miks av enkle hull, der du kan gjøre birdie og eagle, og noen ekstremt vanskelige hull. Gjør du par, kan du likevel vinne hullet. Jeg tror ikke det blir mange delte hull, spår Hovland.

Før den tid skal imidlertid Hovland spille BMW Championship. Norsk Tipping holder ham faktisk som favoritt til å vinne turneringen.

Det er kanskje ikke så rart med tanke på at han vant PGA-touren sammenlagt. Det er gått to uker siden den gang. Er han fortsatt i flytsonen?

– Jeg liker å trene og å se etter forbedringer, derfor er det ikke så vanskelig å omstille seg og tenke på ukene som kommer. Denne uken er viktig og Ryder Cup er viktig, sier Hovland – og fortsetter:

– Det er viktig å sette seg ned og nyte øyeblikket og suksessen, men samtidig lar jeg ikke det påvirke turneringene som kommer, sier Hovland.