– Hele prosessen er veldig merkelig

Den hjemlige serien er i gang, men en mørk sky henger over Hockey-Norge.

Det er blitt lite spilletid på Alexander Bonsaksen grunnet en skade. Men Frisk Askers veteranback engasjerer seg i det som skjer utenfor isen også. Vis mer

Publisert: 28.09.2023 15:21

Kortversjonen Norges Ishockeyforbund gikk ni millioner kroner i minus i 2021. Dette har tvunget en nedskjæring i alle aktiviteter for A-landslagene og de fleste ungdomslandslag ut året.

Elitehockeyligaen, landets toppdivisjon for herrer, er uten ligasponsor etter at avtalen med Fjordkraft utløp etter forrige sesong.

Utenlandske medier spør hvordan norsk hockey har havnet i denne situasjonen. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Kortversjon er kun for abonnenter

– Tanken var vel å bygge noe positivt her, men jeg skjønner at det ikke er det som gir klikk.

Alexander Bonsaksen smiler oppgitt når han møter Aftenposten inne på Jordal Amfi. Rundt ham tusler flere ishockeyspillere fra herrenes og kvinnenes øverste divisjon. Det er felles kickoff for 2023/2024-sesongen. Noen dager senere er det over 5000 feststemte mennesker på plass under serieåpningen mellom Vålerenga og Frisk Asker på Jordal.