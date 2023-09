Nå er Ciljans RBK-fremtid avgjort

Per Ciljan Skjelbred ønsker å spille fotball et år til. RBK har bestemt at det ikke blir på Lerkendal.

Akademi-jobb på Lerkendal eller spill for en annen klubb er Ciljan Skjelbreds valg for kommende sesong. Vis mer





Publisert: 24.09.2023 19:59 Oppdatert: 24.09.2023 20:13

Fredag etter trening møtte Per Ciljan Skjelbred den sportslige ledelsen i Rosenborg. Der fikk han beskjeden:

Veteranen er ikke med i planene for neste sesong.