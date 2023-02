Brast i gråt etter pappas klem

En februardag for ti år siden fikk Petter Northug kritikerne til å tie én gang for alle.

I dag gir han pappa John mye av æren for bragden.

Petter Northug hadde vunnet «alt» bortsett fra et mesterskapsgull i intervallstart. I Val di Fiemme ble han en endelig en komplett langrennsløper og fikk fjernet fellesstartsløper-stempelet for alltid.

15.02.2023 19:46 Oppdatert 15.02.2023 20:20

VAL DI FIEMME: – Jeg våknet med et glis. Allerede da kjente jeg at dette var en dag som skilte seg ut.

Petter Northug smiler bredt. Han er tilbake på stedet han tok VM-gull på 15-kilometer i 2013, Stadio del fondo di Lago di Tesero i Val di Fiemme.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn