Bjørndalen om mulig svensk OL-søknad: – Det hadde betydd mye

Ole Einar Bjørndalen gleder seg over nyheten om at Sverige vil se på mulighetene for å søke om å få arrangere vinter-OL og Paralympics i 2030.

Sverige undersøker mulighetene for et OL-søknad om vinterlekene og paralympics i 2030. Foto LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

08.02.2023 14:39

På en pressekonferanse onsdag med Sveriges olympiske komité og det svenske idrettsforbundets ledelse fortalte de at det vil gjøres en forstudie rundt en mulig OL-søknad.

Ole Einar Bjørndalen gleder seg over beskjeden fra Sverige

– Det hadde betydd mye for Sverige å få det. Jeg håper de får det til, og at de jobber hardt for det, sier han til det svenske nyhetsbyrået TT.

Han tenker tilbake på da Norge arrangerte vinterlekene på Lillehammer i 1994.

– Det var en stor investering før og etter, men det var veldig fordelaktig. Det kom stort sett bare positive ting ut av det, fortsetter Bjørndalen.

Mislykket søknad

Sverige forsøkte å sikre seg vinter-OL i 2026 til Stockholm og Åre. Det ble et mislykket forsøk i kampen mot italienske Milano og Cortina.

– Vi lærte mye av kandidaturet i 2026. Nå har vi hatt innledende samtaler med både svenske politikere og svensk næringsliv før vi i det hele tatt startet arbeidet med en førstudie, sier SOKs fungerende visepresident Hans von Uthman.

På grunn av vanskelighetene med å finne kandidater til 2030-lekene har IOC utsatt avgjørelsen rundt hvem som skal være vertsby fra i år til 2024. IOC skal nylig ha sendt en forespørsel til SOK for å høre om Sverige kunne være interesserte i en ny søknad.

Nå er det klart at Sveriges olympiske komité i løpet av året vil gjøre en ny forstudie rundt om det er grunnlag for dette.

– Under et møte var det tydelig at IOC likte konseptet vårt for 2026. Det som forstudien skal gi svar på, er om vi er klare til å gå videre i prosessen, sier SOKs fungerende president Anders Larsson.

Konkurranser flere steder

– Tanken er å se over det konseptet som fantes for kandidaturet i 2026, som ville innebære konkurranser flere steder i Sverige, blant annet i Stockholm, Dalarna og Jämtland. Her føler vi oss trygge på at det er stor erfaring, ed å arrangere vintermesterskap i verdensklasse, sier SOKs generalsekretær Åsa Edlund J ö nsson.

Tidligere i år satte japanske Sapporo sin 2030-søknad på vent grunnet den pågående etterforskningen rundt bestikkelse under sommer-OL i Tokyo i 2021. Canadiske Vancouver har også vært nevnt som en mulig kandidat.

De olympiske særforbundene ble innkalt til informasjonsmøte i forkant av pressekonferansen.