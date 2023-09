Holger Rune forelsket i italiensk luksusmegler: – Elsker deg

Tennis-idolet Holger Rune (20) har nesten bare tapt etter at han møtte Caroline Donzella (27).

HEIER PÅ RUNE: Mamma Aneke Rune (t.h.) har tatt imot Holger Runes nye flamme, Caroline Donzella, med åpne armer. Her er de sammen på tribunen under Wimbledon da Rune slo Grigor Dimitrov. Vis mer

Publisert: 27.09.2023 21:27 | Oppdatert: 27.09.2023 21:47

Den danske tennis-stjernen er forelsket. Verdensfireren nyter livet mellom slagene i Monte Carlo. Der bor han, og der bor hans nye italienske flamme. Sist uke la den danske 20-åringen ut en bildekarusell på Instagram hvor han blant annet går hånd-i-hånd med kjæresten.

«Litt av alt mulig fra denne uken. Godt restituert og føler meg frisk igjen. Takk til alle som hjalp meg å komme tilbake på rett spor denne uken», skrev Rune lørdag.

«Elsker deg», kommenterer Donzella.

27-åringen har nesten like mange titler like mange titlerHolger Rune har fire ATP-titler. Han tok tre i fjor, og har vunnet en i år. som tennis-kjæresten. Hun er administrerende direktør i et eiendomsmeglerfirma som selger luksuseiendom i Monaco, Frankrike og Italia, hvor prisnivået er for fiffen.

Firmaet har en 50 kvadratmeters leilighet ute med prisantydning på 36 millioner kroner. Hun har også vært gjest på et italiensk game show italiensk game showDet heter Avanti un altro ! og hadde premiere i 2011. Det går fortsatt på italiensk TV.. I tillegg er Runes hjertevenn influencer og modell. Hun har over 93.000 følgere på Instagram, en av dem er Formel 1-verdensmester Max Verstappen.

Flere av Formel 1-stjernene bor også i Monaco og mange følger hverandre i sosiale medier. Lando Norris, Charles Leclerc og Pierre Gasly er blant dem som følger Holger Rune på Instagram.

Forholdet mellom Rune og Donzella har også satt fyr på dansk presse. Det er kjent at Donzella har vært med til Amerika for å se Rune spille i år.

Under 4. rundekampen i Wimbledon satt hun i boksen sammen med Runes mor Aneke Rune. Etter seieren var det jubel i boksen.

– Caroline er veldig naturlig og jordnær. Man må bare like henne, og alle i familien syns hun er en skjønn dame, sier mamma Rune til den danske avisen B.T.

JUBEL: Caroline Donzella på tribunen for å følge kjæresten Holger Rune under Grand Slam-turneringen Wimbledon i juli. Vis mer

Men etter kampen mot Grigor Dimitrov i juli har ikke Holger Rune vunnet én eneste kamp. Han tapte kvartfinalen i Wimbledon mot Carlos Alcaraz før det ble tap i 1. runde i Toronto med Donzella på tribunen, hun var også til stede da han røk rett ut i Cincinatti, før Rune nok en gang tapte første kamp da det var rett ut i US Open. Også da med kjæresten på plass.

EKSKJÆRESTE: Holger Runes kjæreste Caroline Donzella har tidligere vært forlovet med fotballspilleren Andrea Petagna. Her for klubben Monza i mars. Vis mer

Dette er ikke første gang Donzella er i et forhold med en profilert idrettsutøver, hun var tidligere forlovet med fotballspilleren Andrea Petagna (28). Han har spilt for flere italienske storklubber som Napoli, men er nå på lån til Cagliari.

Den siste tiden har Rune slitt med en skade. Så mens Casper Ruud og resten av Europa-laget fikk bank i Laver Cup mot resten av verden 13–2, så har Rune kost seg med kjæresten etter at han måtte melde forfall. Nå er han i Beijing for å lade opp til China Open som starter lørdag. 4. oktober starter Shanghai Masters hvor alle de beste tennisspillerne deltar.

