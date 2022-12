Argentina til kvartfinale – Messi rykket forbi Maradona

(Argentina – Australia 2–1) For Lionel Messi ble det en merkedag: Ikke bare er Argentina klare for kvartfinale i VM, Messi spilte også karrierens tusende (!) fotballkamp – og scoret målet som gjør at han rykker forbi legenden Diego Maradona.

3. des. 2022 21:56 Sist oppdatert nå nettopp

Messi ga nemlig Argentina ledelsen mot Australia i lørdagens VM-åttedelsfinale, og han gjorde det selvfølgelig på lekkert vis.

35-åringen var lynrask da han fant en luke mellom beina på motstanderne og deretter plasserte ballen perfekt nede i hjørnet.

Lydnivået fra tribunen var øredøvende i denne kampen, og det eksploderte enda mer hver gang Argentinas store stjerne fikk ballen.

Han vartet også opp med mange tekniske finesser, som da han plutselig fosset fremover, og i et kort øyeblikk lignet det på det klassiske Maradona-dribleraidet – før Australia greide å rydde opp.

Argentinas mange tilhengere fikk uansett det de ønsket aller mest – en billett til kvartfinalen mot Nederland.

Fakta TIDLIGERE VM-MØTER

2014 – semifinale: Nederland - Argentina 0-0 (Argentina vant etter straffesparkkonkurranse)

2006 – gruppespill: Nederland - Argentina 0-0

1998 - kvartfinale: Nederland - Argentina 2-1

1978 - finale: Argentina - Nederland 3-1

1974 - mellomspill: Nederland - Argentina 4-0 Vis mer

Australia spilte seg varme i løpet av kampen og i annenomgang vartet de opp med både scoring – på et knallskudd fra Craig Goodwin – og flere store sjanser.

Men målvakten Mathew Ryans store tabbe tidligere i omgangen skulle bli skjebnesvanger. Han forsøkte å drible seg ut foran eget mål, bare for å få ballen snappet av Manchester City-spilleren Julian Alvarez. Han svarte med å banke ballen rett i mål til 2–0-ledelse til Argentina.

Og slik endte Australias VM-eventyr for nå, men Messis fortsetter.

Kampen var hans tusende i karrieren.

Han står i øyeblikket med ni mål på 23 VM-kamper mot legenden Maradonas åtte på 21 oppgjør. Men dagens mål fra Messi var faktisk hans første i en utslagsrunde. Alle de åtte tidligere har kommet i gruppespillskamper.

Det er for øvrig Gabriel Batistuta som har den argentinske rekorden for flest scoringer i et verdensmesterskap. Han fant i sin tid nettmaskene ti ganger på tolv kamper.

Det antallet har Messi i sikte.

VEIEN VIDERE: Argentina møter Nederland i kvartfinalen. Søndag spilles de to neste åttedelsfinalene.

Messi er uansett for lengst Argentinas soleklare toppscorer gjennom tidene, med 93 mål på de 169 kampene han har spilt for landslaget.

De 831 andre kampene hans, er fordelt på kun tre klubber: Ungdomsklubben Newell’s Old Boys, Barcelona og PSG.

Etter kampen hyllet gamleklubben Barcelona Messi på denne måten:

Messi var i Barcelona i 20 år – før han forlot klubben i en tårevåt seanse for litt over et år siden etter at klubben havnet i økonomisk trøbbel.

Statistikken hans i tiden der taler for øvrig også for seg: 778 kamper og 672 mål.