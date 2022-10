Johan Kaggestad hedret med ærespris: – Rørende

Johan Kaggestad (79) er blitt hedret med æresprisen til Norske Sportsjournalisters Forbund. Kommentatorkollega Christian Paasche tok til tårene under overrekkelsen på Modumheimen.

29. okt. 2022 13:02 Sist oppdatert 8 minutter siden

– Det var veldig hyggelig og rørende, takker den legendariske sykkelkommentatoren i en video publisert på TV 2s nettsider arrow-outward-link .

– Det burde ikke vært jeg som leser opp. Jeg begynner å grine med en gang, sier Paasche som i nesten 20 år kommenterte Tour de France sammen med Kaggestad for TV 2.

Han kom på overraskelsesbesøk på sykehjemmet leste opp begrunnelsen. Det brister for både prismottakeren og hans gode venn når prisen skal overrekkes.

– Det ble veldig spesielt. Emosjonelt, sier Paasche VG.

– Det viktigste for meg er at folk nå får vite at han faktisk har fått prisen, legger han til.

– Responsen jeg har fått på vegne av Johan er helt overveldende.

«Kunnskap, engasjement og humor i skjønn forening kjennetegner en mann som også har tung ballast som trener i toppidretten», skriver Norske sportsjournalisters forbund blant annet i sin begrunnelse.

PARHESTER: Johan Kaggestad og Christian Paasche sammen under Tour de France i 2009.

– Det er mye takket være deg, svarer Johan Kaggestad når tårene renner hos Christian Paasche. Etter at kameraet var skrudd av hadde de to gamle parhesten en fin stund sammen, ifølge kommentatoren.

Fakta Les hele hyllesten fra Norske sportsjournalisters forbund «Han har i nesten tjue år vært stemmen som har løftet sykkelsporten inn i de norske hjem, gjennom skildringer og historiefortellinger fra Tour de France. Det har bare ikke handlet om vinnere, tapere, dopingskandaler og norske framganger, men vel så mye om formidling av kulturhistorie og geografi, som gjorde at han nådde ut til et stort, bredt og takknemlig publikum. Kunnskap, engasjement og humor i skjønn forening kjennetegner en mann som også har tung ballast som trener i toppidretten. Han ble først landskjent som trener for to av verdens beste langdistanseløpere, Ingrid Kristiansen og Grete Waitz. Også for sportsjournalistikken har han vært en gave med sin evne til å formidle og balansere faglig spisskompetanse med innlevelse og glimt i øyet. Han har hatt sterke meninger om tilstanden i norsk idrett, når det har vært behov for det, og markert seg som en sterk stemme med faglig tyngde. Johans håndverk er synonymt med kunnskap, kvalitet og karakter. Innsiktsfull, uredd og nysgjerrig har han i år etter år, mil etter mil, formidlet uforglemmelige øyeblikk til seerne. Sportsjournalistene i Norge ønsker derfor å hedre Johan Kaggestad med forbundets ærespris». Vis mer

Også Aftenpostens mangeårige medarbeider Mette Bugge (70) ble hedret med ærespris under sportsjournalistenes konferanse i Bergen. Sportsjournalistenes «grand old lady» måtte gi seg etter fylte 70 år.