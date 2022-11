Turen til Oslo ble starten på et av hans aller mest hårete mål

Kun dager etter ankeloperasjonen dro Sander Sagosen til Oslo med ett mål: Finne ut hvordan bruke skadeperioden til å utvikle «Sander Sagosen 2.0».

Sander Sagosens høst ble ikke helt som tenkt, men en av fordelene med skadeperioden er at han har fått brukt god tid på huset som bygges på Charlottenlund - og bli hans og konas nye hjem når de flytter til Trondheim neste sommer.

– Jeg ligger på to-tre treninger hver dag. Fasen vi er i akkurat nå er min oppkjøring til sesong. Jeg er klarert for å hoppe og sprette og springe, og da kan jeg pøse på med trening. Ankelen min tåler det, og kroppen er stinn av trening. Men det får jeg betalt for i januar, februar, mars.

– Betyr det at du er helt sikker på at du får betalt for det i januar og VM-spill?