Polsk journalist døde i Champions League-finalen

Et journalist fikk et illebefinnende og døde i forbindelse Champions League-finalen i håndball. Det bekrefter EHF.

18.06.2023 21:25

Kielce ledet 20–22 over Magdeburg da finalen i 2. omgang ble stoppet i 13 minutter på grunn av at en polsk journalist fikk et illebefinnende på tribunen.

– Det er ekkel stemning arenaen, kommenterte Viaplays Peder Seierstad.