Boasson Hagen førte lenge an i brudd da Lafay overrasket og vant

VITORIA-GASTEIZ / OSLO (VG) Edvald Boasson Hagen (36) var i brudd store deler av etappen, men måtte slippe bruddkompanjongen tre mil før mål. Victor Lafay rystet hovedfeltet og vant den andre etappen i Tour de France.

FRANSK JUBEL: Victor Lafay tok spurten.









Nordmannen gikk i brudd 14 kilometer ut på den andre etappen, men måtte slippe hjulet til Neilson Powless da det gjensto drøyt 30 kilometer.

Rémi Cavagna var den siste som utgjorde dagens tremannsbrudd, men han slapp enda tidligere på etappen, som hadde målgang i spanske San Sebastián.

To mil før mål ble også Powless hentet inn av det jagende hovedfeltet anført av UAE-teamet.

VAR I BRUDD: Edvald Boasson Hagen (i front).

Hovedfeltet kjempet om etappens siste bonussekunder med duell mellom sammenlagtrivalene Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard der førstnevnte gikk seirende ut.

Men den gjeveste spurten – altså for etappeseieren – tok altså Lafay i konkurranse med storkanoner som Wout Van Aert i feltet, som tydelig var irritert over at seieren gikk til franske Lafay da han knyttet neven mot tom luft.

– Det gjør noe med moralen for van Aert, sier TV 2-kommentator Christian Paasche om belgieren som ble nummer to.

Adam Yates beholder den gule ledertrøyen med et forsprang på seks sekunder til Pogacar og tvillingbror Simon.

Tobias Halland Johannessen ble beste nordmann på en 34.-plass.

IRRITERT: Wout van Aert likte lite at franske Victor Lafay passerte målgang først på den andre av 21 etapper.

Boasson Hagen varslet i forkant av etappen at han ønsket å angripe.

– Edvald må bruke en sånn dag til å ta muligheten, for mulighetene hans vokser ikke på trær. Hvis det er riktig sammensetning, og han ser skarp ut, så kan han klare å snike seg over den siste bakken, sier TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd.

Da tremannsbruddet hadde tilbakelagt i overkant av 20 km, hadde luken doblet seg til to minutter. Senere fortsatte den å øke. På det meste var den på rundt fem minutter, før den senere ble halvert.

Med ca. 70 km igjen måtte Cavagna slippe. Dermed var det et tomannsbrudd igjen med nordmannen og amerikaneren.

Boasson Hagen den innlagte spurten etter 40 km.

Powless og Cavagna så nærmest ut til å gi nordmannen de ekstra poengene, og etterpå så det tilsynelatende ut til at Boasson sa «thank you» til konkurrentene.

Dette er den 13. gangen Boasson Hagen deltar i Tour de France. Ingen annen rytter i årets utgave har fullført flere etapper i storrittet, ifølge NTB. Søndagens etappe er hans 240. i karrieren.

Mannen fra Rudsbygd står med tre etappeseirer i Tour de France. Den siste kom i 2017.