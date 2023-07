Tour-laget som «aldri» vinner gikk til topps: – Inspirerende

VITORIA-GASTEIZ (VG) Cofidis har ikke vunnet en etappe i Tour de France siden 2008. I dag lyktes endelig det lille, franske laget.

Victor Lafay rystet det som var igjen av hovedfeltet da han stakk avgårde med én kilometer igjen til målstreken. På den måten vant han den andre etappen i Tour de France.

Det irriterte en av sykkelsportens aller største stjerner:

Jumbo-Visma-stjernen Wout van Aert slo ut i løse luften med knyttet neve da han skjønte at han ikke kom til å vinne.

– Det var kult. Dette fortjente Lafay. Han var sterk i går også, sier Tobias Halland Johannessen til VG.

Han får støtte av sin egen sjef, Kurt Asle Arvesen:

– Det er utrolig hyggelig at et mindre lag, med mindre penger i sving, også kan ta en etappeseier. Vi fryktet at Wout (van Aert) skulle vinne, og at det på den måten ble Jumbo i dag og UAE i går. Det er utrolig bra for sykkelsporten at dette skjedde, sier han i målområdet i San Sebastian.

– Inspirerende

Arvesen er sportssjef i det norske Uno-X-laget. Han har selv en etappeseier fra Tour de France. Det skjedde i 2008, altså det året Cofidis vant i rittet forrige gang.

– Hva gjør det med et fransk lag å «aldri» vinne i det viktigste rittet - i Frankrike?

– All honnør til Cofidis som har stått i det i såpass mange år. Det er helt sikkert god stemning i den bussen nå, sier Arvesen til VG.

– Er det inspirerende å se at de klarer det?

– Jada, og vi har ikke gitt opp vi heller. Vi har mange muligheter igjen. Når gutta våre er på sitt beste, og alt går vår vei, så kan vi vinne, sier Arvesen.

UNO-X-SJEF: Kurt Asle Arvesen.

Boasson-brudd

Edvald Boasson Hagen (36) var i brudd store deler av etappen, men måtte slippe bruddkompanjongen Neilson Powless tre mil før mål.

To mil før mål ble Powless også hentet av det jagende hovedfeltet anført av UAE-laget.

VAR I BRUDD: Edvald Boasson Hagen (i front).

Hovedfeltet kjempet om etappens siste bonussekunder med duell mellom sammenlagtrivalene Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard der førstnevnte gikk seirende ut.

Træen med smerter

Torstein Træen pådro seg et brudd i albuen på gårsdagens åpningsetappe. Han kom seg likevel greit til mål søndag. Håpet er at det lille bruddet gror fint, og at han kan konkurrere som vanlig i uke to eller tre.

– Det var mange fartsdumper. Jeg tror vi syklet over en million fartsdumper. Det var ikke så behagelig. Men bortsett fra det så går det bedre enn i går, sa Træen etter målgang i San Sebastian.

– Har du store smerter når du sykler?

– Ja, jeg har store smerter når jeg skal over fartsdumper. Og ganske store smerter når jeg står på sykkelen. Men jeg føler ikke det er noen fare. Det gjør bare vondt.

ETTER MÅLGANG: Torstein Træen.

Træen sier han har hatt verre dager på sykkelen tidligere.

– Hva tenker du om fortsettelsen?

– De sier jo at det er vondest de første dagene, så det skal bli bedre, sier 27-åringen.

Nære på for Halland

Adam Yates beholder den gule ledertrøyen med et forsprang på seks sekunder til Pogacar og tvillingbror Simon.

Tobias Halland Johannessen ble beste nordmann på en 34.-plass.

– Det var utrolig nære at jeg hang med feltet over den siste stigningen, men jeg kjørte alt jeg kunne. Sånn sett angrer jeg ikke på noe. Jeg manglet bare det siste lille, sier Halland Johannessen i målområdet i San Sebastian.

– Hva kan du si om nivået i dette rittet?

– Man vet jo at når Pogacar og Vingegaard kjemper om bonussekunder, så går det fort. Jeg er ikke overrasket. Hadde jeg hatt 100 meter til i bena i dag, så hadde det vært mye morsommere, for da hadde jeg hengt med over, sier han til VG.

IRRITERT: Wout van Aert likte lite at franske Victor Lafay passerte målgang først på den andre av 21 etapper.

Dette er den 13. gangen Boasson Hagen deltar i Tour de France. Ingen annen rytter i årets utgave har fullført flere etapper i storrittet, ifølge NTB. Søndagens etappe er hans 240. i karrieren.

Mannen fra Rudsbygd står med tre etappeseirer i Tour de France. Den siste kom i 2017.