Han er ny trener i Oilers: – Gleder meg enormt

Blir Todd Bjorkstrands erstatter i Stavanger Oilers.

25.04.2023 12:22 Oppdatert 25.04.2023 12:34

Tirsdag presenterte Oilers hvem som blir Todd Bjorkstrands erstatter som hovedtrener.

Amerikaneren takket for seg etter at Oilers sikret sitt niende NM-gull etter seier i finale sju over Storhamar forrige mandag.