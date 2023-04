Inger (91) har en ekstra grunn til å håpe Brann taper finalen

Lillestrøm (BT): Det er fart i Inger Granås, men Lillestrøm by virker å ha hvilepuls dagen etter at de ble klare for cupfinalen.





27.04.2023 13:36 Oppdatert 27.04.2023 14:18

Det vil være en blank løgn å si at det koker i Lillestrøm. Men en av dem som nyter frisk vårluft dagen etter at byen (oppgradert til by i 1998!) tok seg til cupfinalen, er 91 år gamle Inger Granås.

Venninnen hennes vil absolutt ikke i avisen under noen omstendighet, men for Inger Granås er det greit, så lenge det ikke havner i Romerikes Blad.