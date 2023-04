Berit Kjøll vraket: Al-Samarai innstilt som ny idrettspresident

ULLEVAAL (VG) Zaineb Al-Samarai (35) foreslås som ny president i Norges Idrettsforbund. Det betyr at Berit Kjøll (67) er vraket av flertallet i valgkomiteen. Det er full splid i idrettsbevegelsen - igjen.

KANDIDATER: Berit Kjøll (t.h.) og Zaineb Al-Samarai.





26.04.2023

Det kom frem da Norges Idrettsforbunds valgkomité onsdag la fram sin innstilling foran tinget den første helgen i juni.

Men valgkomiteen har ikke klart å komme frem til en enstemmig innstilling.

Syv av valgkomiteens ti medlemmer peker på Al-Samarai som ny idrettspresident.

– Hun har bred støtte i dagens innstilling og vil etter flertallets syn virke samlende i styret, sier leder av valgkomiteen, Terje Roel.

På forhånd hadde styremedlem Marco Elsafadi varslet at han ville gi seg dersom Kjøll blir gjenvalgt som idrettspresident. I dag ble det kjent at også Elsafadi er innstilt for en ny periode i NIF-styret. Det skjedde enstemmig.

Kjøll vil kjempe

Berit Kjøll gir seg imidlertid ikke etter onsdagens nyhet. Hun akter å kjempe frem mot valget i Bergen tidlig i juni:

– Jeg, som leder, opplever ikke at jeg har klart å levere på alle resultatene jeg hadde sett for meg da jeg startet. Det er motivasjonen og kraften for at jeg ønsker å fortsette, sier Kjøll til VG.

Hun nevnte som strømkrise, Ukraina-krig og pandemi som årsaker til at de fire siste årene har vært spesielle.

– Jeg har tid, lyst og styrke til å kjempe for norsk idrett i en periode til, legger hun til.

Tidligere i vår gikk jurist Gunnar-Martin Kjenner ut i VG og anklaget Astrid Waaler Kaas og Mads Stian Hansen for å være inhabile på grunn av forholdene sine til Berit Kjøll.

I dag ble det kjent at både Kaas og Hansen er blant de tre som har innstilt Kjøll som idrettspresident. Det er også Mona Adolfsen.

– Om de to som ble nevnt i media er inhabile, ja da er det få som er habile i norsk idrett, argumenterte Terje Roel i dag.

ØNSKET MED VIDERE: Marco Elsafadi stilte ultimatum og ble hørt idet flertallet i valgkomiteen ønsker en ny idrettspresident.

Valg i juni

Zaineb Al-Samarai skal ha stor støtte i idrettskretsene, men også flere av idrettens 55 særforbund.

Hun har bakgrunn som Ap-politiker, styremedlem i Vålerenga og har bakgrunn som flyktning fra Irak. Al-Samarai er utdannet jurist fra Oslo.

Håndballforbundet har allerede signalisert at de støtter gjenvalg for Berit Kjøll, mens Fotballforbundet ikke har tatt stilling til hvem de skal stemme på.

Arne Bård Dalhaug, tidligere generalløytnant, er innstilt som ny visepresident i Norges Idrettsforbund. Parautøveren Mia Larsen Sveberg (24) fra Verdal er foreslått som ungdomsrepresentant, mens Sebastian Henriksen fra Tromsø er foreslått gjenvalgt i NIF-styret. Der har valgkomiteen også funnet plass til Astrid Strandbu (53).

Overrasket sist

Kjøll ble valgt i en spennende duell mot Sven Mollekleiv ved idrettstinget i 2019. Mollekleiv var den gang valgkomiteens kandidat.

Som president har hun måttet håndtere en rekke vriene saker, som pandemien, Ukraina-krigen, strømkrisen og den mye omtalte varslingssaken mot styremedlemmet Marco Elsafadi.

