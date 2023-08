Jakob Ingebrigtsens ord i gullnatten: – Traumatisk opplevelse

BUDAPEST (VG) Jakob Ingebrigtsen (22) vil ikke være særlig fornøyd med VM tross gull på 5000 meter og sølv på 1500 meter.

GULLGUTT: Jakob Ingebrigtsen pakket inn i det norske flagget etter 5000 meter-løpet.





Publisert: 28.08.2023 09:57 Oppdatert: 28.08.2023 10:41

Etter å ha vært overlegen hele sesongen og vunnet alle løp, ble løpefenomenet fra Sandnes preget av en forkjølelse under VM i Budapest.

Han var ikke på sitt beste i 1500-meteren da han ble spurtslått av Josh Kerr onsdag – men i god nok form til å hente frem en monsteravslutning og vinne 5000-meteren søndag.

Han kaller VM et sted «mellom en opptur og en nedtur», og føler ikke han har fått vist hvor god han er på sitt beste.

– Jeg har fått til mye bra som jeg er stolt av, men som alltid skulle jeg gjerne gjort det bedre, sier Ingebrigtsen kort tid før midnatt søndag.

Fakta Jakob Ingebrigtsen: * Alder: 22 år (født 19. september 2000) * Klubb: Sandnes * Meritter: * OL (2021): Ett gull (1500 m) * VM (2022): Ett gull (5000 m), ett sølv (1500 m) * VM (2023): Ett gull (5000 m), ett sølv (1500 m) * VM innendørs (2022): Ett sølv (1500 m) * EM: Fire gull (1500 og 5000 m i 2022, 1500 og 5000 m i 2018) * EM innendørs: Fem gull (1500 m og 3000 m 2023, 1500 m og 3000 m i 2021, 3000 m i 2019), ett sølv (1500 m i 2019). * EM terrengløp: To gull (2021 og 2022). * Aktuell: Forsvarte VM-gullet på 5000 meter i Budapest søndag. Vis mer

Han bruker kraftige uttrykk om 1500-meterfinalen:

– Jeg har levd hele livet mitt for å prøve og bli så god som jeg kan til å springe. Så selv om mange ville sagt at det er bra med sølv og gull, så for meg så er det... Det er jo kanskje bra. Men forrige finale (på 1500-meteren) opplever jeg som en traumatisk opplevelse, sier Ingebrigtsen og utdyper:

– Det er så klart viktig for meg å gjøre det bra når jeg stiller opp i løp. Når jeg ikke gjør det, så synes jeg jo det er ufattelig kjipt.

GULLET: Jakob Ingebrigtsen har nå to VM-gull på 1500 meter.

Ingebrigtsen legger til at han skjønner om ingen andre forstår dette.

– Selv ikke de som står meg nærmest. Men jeg synes det er feil om jeg må forsvare ting jeg synes er viktig for meg - og hvordan jeg opplever de tingene dersom det ikke går etter planen.

Til NRK fortalte Ingebrigtsen at han aldri ville havne i marerittet det er å bli syk under mesterskap igjen. Han sier det er et godt spørsmål hvordan han skal sørge for at det ikke skjer igjen.

– Jeg lever jo livet mitt som om jeg skal springe i verdens viktigste løp i morgen selv om det er midt på vinteren. Man kan ikke gjøre mer av forholdsreglene enn det beste man klarer. Det vil jeg jo fortsette med, sier Ingebrigtsen.

VANVITTIG SPURT: Jakob Ingebrigtsen slo Mohamed Katir på oppløpet.

Han «konstaterer» at han blir oppfattet som en «jævla idiot» når det går dårlig, men et «mentalt geni» når det går bra.

– Det er jo ikke gøy å se at folk synes du er en jævla idiot. Det tror jeg ingen kan si at de gjør, med mindre de er psykopater. Jeg prøver å gjøre så godt som jeg kan, og logge ut fra alt jeg kan, og logge ut fra omverden. Men det er ikke store glimtet du skal ha for å se det når det blir dritt, sier Ingebrigtsen.

Avslutningen på 5000-meteren var intens og dramatisk. Mohamed Katir ledet inn i siste sving, men Sandnes-ekspressen vant til slutt med 14 hundredeler og vanvittig stemning på tribunen. Han innrømmer overfor VG at han var usikker på om det kunne bli gull da det gjensto 200 meter.

– Jeg visste om jeg tar ryggen hans til siste 50–40 meterne, så tar jeg et satse-rykk, da kunne jeg vinne. Det gikk, sier Jakob Ingebrigtsen.

Han kommer med denne meldingen videre:

– Det handler jo om å være godt forberedt og vite hva som stort sett skjer med de folkene man har rundt seg, sier Ingebrigtsen.