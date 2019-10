KRISTIANSAND: – Jeg tenker at den viktigste rollen til KIF er at dette skal være et sted hvor man blir godt mottatt og sett. Mange unger er så forvirret at de ikke vet hvor de hører til. Men hos oss skal de bli sett og få lyst til å komme tilbake, sier Inger Steinsland.

Hun er en av fem kandidater som du kan stemme fram i kampen om «Folkets Ildsjelpris», som skal deles ut på Idrettsgalla Sør i Aquarama lørdag 2. november. Du kan lese under «fakta om ildsjelprisen» hvordan du stemmer på Steinsland & Co.