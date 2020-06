Lillebrorens kreftbeskjed motiverte NM-vinneren: – Drømmer om at han skal komme tilbake

Eivind Vold fikk oppleve hvor fort idrettskarrieren kan ta en ny vending. Han gikk fra full kontroll til null kontroll.

Eivind Vold vant NM i maratonpadling. Fredrik Hagen

HAMAR: 27-åringen skulle så gjerne hatt med den fire år yngre broren Amund (22) i feltet under NM i maratonpadling på Mjøsa. Den yngste fulgte imidlertid med på konkurransen på TV hjemmefra.

Etter lang tids kreftsykdom er Amund i forsiktig trening igjen, men ikke i den formen han ønsker å være for å kjempe om NM-medaljer. Det tar tid å bygge seg opp etter leukemi.

For Eivind Vold var dette mesterskapet noe han virkelig gledet seg til, fordi han ikke hadde konkurrert siden prøve-OL i Tokyo i midten av september i fjor. Det siste året er det landslagskompis Lars Magne Ullvang som har overtatt plassen som var tiltenkt Amund Vold.

Brødreparet fra Oslo satset mot OL i Tokyo, men så måtte planene gjøres om etter sykdomsbeskjeden.

– Verden raste helt sammen. Det var to uker før VM i fjor at vi fikk vite det. VM i Ungarn skulle også være OL-kvalik. Den planen gikk i vasken. Jeg var redd for hva fremtiden ville bringe, også utenomsportslig, sier Eivind.

Han tenkte først og fremst på broren, som han hadde kjørt til Olympiatoppen for å ta en uskyldig blodprøve.

– Jeg visste at han følte seg dårlig, sliten og slapp i oppkjøringen til mesterskapet.

Fakta Eivind Vold

Født: 15.06.1993 Padler for: Oslo Kajakklubb Studerer: industriell økonomi Meritter: 2 x sølv verdenscupen K 1 5000m. 2 x bronse i EM på k1 5000m. 5. plass i prøve-OL i k2. 7 individuelle NM-gull. Pierre de Coubertin Fair play-pris. Vis mer

Padlerne måtte løpe med kajakken på stranden. Fredrik Hagen

Den vonde beskjeden

Eivind skulle selv på en legesjekk på Olympiatoppen dagen etter. Uten at legen sa det rett ut, skjønte storebror at det var mistanke om noe alvorlig med Amund. Lillebroren hadde veldig høye verdier av hvite blodceller.

– Jeg forsto bare at jeg kanskje måtte forberede meg på at Amund ikke skulle til VM, men visste ikke hva det var. Litt senere søkte jeg på google, og leukemi var det første som kom opp.

Han dro direkte til Rikshospitalet, der han hadde sluppet av lillebroren tidligere på dagen, for å vente på svarene som bekreftet det verste.

Eivind bestemte seg for å være en god støtte for broren sin, som han også deler leilighet med. Men han bestemte seg også for å padle videre. 5.-plassen i prøve-OL med ny makker ble en oppmuntring.

Toppidrettsutøvere er kjent for å være målbevisste, de takler som oftest nedturer, enten det er skader, sykdom eller at de ikke blir tatt ut til mesterskap.

Eivind Vold forteller at han ble veldig påvirket, men klarte å omstille seg etter hvert.

– Jeg føler nesten at jeg er mer motivert nå enn før dette skjedde. Dessuten drømmer jeg om at han skal komme tilbake, og at vi skal utrette noe sammen i fremtiden.

Amund Vold fikk kreftbeskjeden i fjor. Morten Uglum

Blir et lærerikt år

Den eldste er kommet med noen gode råd til ham som har vært gjennom en hestekur, men som nå trener fire ganger i uken.

– Jeg skrev et kort til ham på sykesengen hvor det blant annet sto at dette kommer til å bli det mest lærerike du noensinne kommer til å gjøre. Selv om det har vært veldig tungt, mener jeg at han har brukt denne perioden svært godt til å utvikle seg, og at han er blitt sterkere av det.

Eivind Vold har sett at familiens andre landslagsutøver har forandret seg som person.

– Han er blitt tryggere på seg selv. Mer voksen, kan du si.

Når det gjelder OL som ble utsatt, synes begge at det nesten er litt komisk.

– Det gir ham kanskje en bitte liten mulighet til å være med der neste sommer. Vi spøker litt om det, fordi det har vi ekstra lyst til. Men hvis vi skal være realistiske, kan det bli tøft.

Fakta Resultatliste: NM maraton kortbane 1) Mads Brandt Pedersen 13.00.31, 2) Eivind Vold +0:20.80, 3) Lars Magne Ullvang +0:26.69, 4) Nikolai Thomsen +0:36.48, 5) Morten Minde +0:42.41, 6) Daniel Salbu +0:47.88, 7) Robert Hart +0:56.34, 8) Gunnar Eide +0:58.20, 9) Magnus Ivarsen +1:01.80, 10) Lars Hjemdal +1:09.49, 11) Hakeem Teland +1:14.70, 12) Markus Nicolaisen +1:17.71, 13) Vemund Jensen +1:27.33, 14) Vetle Markussen +1:45.13, 15) Even Sevaldsen +2:03.92. Vis mer

Eivind Vold i aksjon under NM-løpet. Fredrik Hagen

Sterk danske

Planen for Eivind Vold er å padle sammen med Ullvang dette året. Det er slett ingen dårlig kombinasjon. Og det at Eivind Vold ble nummer to i NM og Ullvang nummer tre, sier litt om hva de står for, denne gangen i hver sin båt i en distanse på 3000 meter.

Regjerende verdensmester Mads Brandt Pedersen hadde tatt turen til Norge og vant foran de to nordmennene. Ettersom han er dansk, ble Vold kåret til norgesmester.

– I fjor slo både Amund og jeg ham i verdenscupen på kortdistanse da vi tok gull og sølv, men han viste seg å være veldig sterk på de lengre distansene gjennom hele året.

Dansken vant både EM og VM i maratonpadling, og deretter uttalte at han var ferdig med å være underdog. Lørdag padlet Pedersen i mål 20 sekunder foran Vold.

En sliten, men glad NM-vinner. Fredrik Hagen

Unikt NM-løp

Det spesielle ved dette NM-løpet i maraton kortbane var at padlerne skulle ut av kajakken tre ganger, for så å løpe med den cirka 70 meter på stranden. Deretter var det opp i båten igjen og padle videre.

– På den andre overbæringen gjorde jeg en feil, sier Vold, som måtte finne seg i at dansken hadde bedre teknikk. Frem til da hadde Vold ledet.

I mål var dansken suveren, men han kunne ikke ta NM-gullet. Det fikk løpets toer.

– Jeg skal delta på distansen 25 km med seks overbæringer søndag. Da skal jeg ikke være så offensiv fra start, sier Vold.

Like før kvinnene dro ut først, tutet Skibladner ut fra kai like bortenfor. Landslagets Maria Virik var suveren, foran Anna Sletsjøe.

–Jeg hadde ikke tenkt å være med, for jeg ble skremt i fjor. Da var Anna så god, forteller Virik.

Nå tok hun gullet, men hun står over neste langløp.

– Jeg er bedre på kortere distanser, opplyser bæringen.

NRK dekker alt i NM-uken, der 14 norgesmestre i syv idretter får sine medaljer før søndagen er omme.