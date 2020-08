Stor pågang ei uke før sesongstart: Slik skal MHK løse at de bare kan slippe inn 200 tilskuere

Sesongstarten nærmer seg for Molde HK Elite. Kampen om å få se håndballjentene i aksjon er stor.

Om ei uke ruller håndballen endelig igjen, da Larvik kommer på besøk til Molde Arena. I likhet med alle andre arrangement, vil også håndballen bli begrenset til å ha 200 tilskuere. Det byr på utfordringer for MHK, som i morgen skal starte sesongkortsalget sitt.

Styreleder i klubben, Per Gjerde, forteller at de har ventet så lenge som mulig med sesongkortsalget, slik at det var mulig å planlegge hvor mange de kunne selge. Han melder at interessen for å sikre seg tilgang til å se live-håndball er stor.