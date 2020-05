Her forbereder Kristiansand-svømmerne seg på en helt uvanlig konkurranse

KRISTIANSAND: – Jeg har aldri før vært i så god løpsform som nå. Da koronakrisen startet, hadde jeg problemer med å komme meg gjennom en 5000 meter. Nå løper vi to til to og en halv time hver eneste lørdag, sier Dennis Aateigen – med 18 NM-medaljer for junior og senior.

Nå ser det virkelig ut som at han kommer til å få full valuta for alle milene med joggesko på beina. I påvente av at svømmerne igjen kan konkurrere i bassenget, har Bærumsvømmerne, Lambertseter og Triton Lillestrøm Svømme- og Triatlonklubb, med støtte fra Norges Svømmeforbund, kommet opp med konseptet «Korona Cup».