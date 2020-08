Forbud tvinger VM-arrangør til å avlyse

Sveitsiske smittevernsregler stopper årets planlagte verdensmesterskap i landeveissykling.

Det blir ikke sykkel-VM i år. Her vinner Peter Sagan gullet foran Alexander Kristoff da mesterskapet gikk i Bergen i 2017. Cornelius Poppe, NTB scanpix

NTB

12. aug. 2020 16:30 Sist oppdatert nå nettopp

Sykkel-VM skulle etter planen ha gått i sveitsiske Aigle-Martigny 20. til 27. september. Både arrangøren og Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) bekreftet avlysningen onsdag.

Det har vært forbudt med offentlige arrangementer med mer enn 1000 deltagere i Sveits i lengre tid. Nå har landets myndigheter besluttet å forlenge forbudet frem til 1. oktober.

Hele 45 land er dessuten underlagt karantene for innreise til Sveits fra 8. august. Det ville fratatt mange av deltagerne muligheten til å delta. Hele 1200 utøvere, alt fra juniorer til eliteutøverne fra 90 nasjoner, skulle i utgangspunktet deltatt i mesterskapet.

Carl Fredrik Hagen ville trolig vært Norges beste kort i årets sykkel-VM i Sveits. Onsdag kom beskjeden om at mesterskapet er avlyst. Paal Audestad, Aftenposten

Full forståelse

Det var planlagt 11 øvelser over åtte dager, og det ville blitt nærmest umulig å etterleve reglene om sosial distanse, heter det blant annet i en pressemelding på VM-arrangørenes nettsted.

– Dette kommer ikke som noen større overraskelse. Man har hatt sine mistanker om at det ville ende slik. Vi har håpet at de skulle få det til, og at man kunne øke antallet personer på arrangementer, men så lenge grensen har vært på 1000, har jeg innsett at det er små sjanser, sier sportssjef Hans Falk i Norges Cykleforbund til NTB.

Han understreker at han har full forståelse for beslutningen som nå er tatt, men signaliserer samtidig at den sannsynligvis kunne vært tatt tidligere.

– Vi lever i en tid der ting forandrer seg fra dag til dag, men med utviklingen i det siste kunne nok avgjørelsen vært tatt tidligere. Selvfølgelig vil man samtidig vente til det siste og klamre seg til det siste halmstrået, sier Falk.

Hans Falk i Norges Cykleforbund spør seg om avlysningen av sykkel-VM i Sveits kunne ha kommet tidligere. Heiko Junge, NTB scanpix

Tviler på reserve-VM

Det norske støtteapparatet har naturlig nok bestilt hotell, rekognosert løyper og gjort sine forberedelser til mesterskapet som nå går fløyten.

– Vi må bare innse at det ikke blir noe av. Vi har vært ganske klare over at dette ville bli vanskelig å gjennomføre, sier Falk.

Sportssjefen har fått informasjon at det fra sykkeltoppene er kommunisert at elite-VM for menn og kvinner kan bli arrangert på de samme datoene på et annet sted enn i Sveits.

– Det er bare en måned igjen, så jeg har liten tro på at det er mulig. Blir det et VM et annet sted, er det veldig kort tid å forberede seg, sier Falk.

Hvem som eventuelt kan ta på seg å arrangere et reserve-VM, er ikke klart.