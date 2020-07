Legen fant syv brudd i Heidi Løkes nese

Heidi Løke (37) har fått mye juling på håndballbanen gjennom en lang karriere. Nå håper hun å være kvitt problemene med en tett nese.

Slik såp Heidi Løke ut under VM i Japan, dagen etter et ublidt møte med en tysk albue. Vidar Ruud

For halvannen måned siden la Vipers-profilen seg under kniven for å få fikset på nesen hun brakk under håndball-VM i Japan i desember. Veteranen spilte store deler av mesterskapet før jul med skjev nese. Hun innrømmer at det ikke var lett.

– Jeg slet med pusten under VM, men håpet at det å knekke nesen på plass skulle holde. Jeg har klart å trene og spille i nesten et halvt år, men jeg kjenner jo forskjell på før og etter bruddet. Jeg merker at pusten ikke fungerer som den skal, sa hun til TV 2.

95 prosent frisk

Da Fædrelandsvennen snakket med Løke tidligere denne uken, fortalte strekspilleren at hun ble operert for brudd i nesa 3. juni og at hun føler seg «95 prosent» bra nå. 3. august skal hun til kirurgen for en ny sjekk.

Heidi Løke er tilbake på håndballbanen etter en neseoperasjon. Her er det hjertelig gjensynsglede før trening sammen med Henny Reistad (t.h.). Sistnevnte fikk nylig en plass på verdenslaget for unge spillere. – Veldig moro med alle som stemte meg fram, sier Reistad. Rune Stensland

Overfor VG utdyper hun:

– Neseveggen min var som et trekkspill. Den var helt kollapset. Kirurgen sa at han hadde operert en del boksere og kickboksere, men det hadde ikke vært i nærheten av min nese, forteller Heidi Løke til VG.

Ifølge avisen fant legen hele syv brudd i Heidi Løkes nese.

– Det viktigste for meg er at jeg får puste gjennom nesen igjen. Det er som natt og dag. Jeg sov dårlig fordi jeg var så tørr i munnen. Tannkjøttet fikk nesten sprekker fordi jeg bare pustet gjennom munnen. Men jeg merket det også da jeg trente hardt. Systemet fungerte ikke helt optimalt, sier hun.

Gjenforent med Mørk

Vipers sesongåpner borte mot Sola 29. august.

Løke kaller årets Vipers-tropp for «ekstremt god» og gleder seg over å være gjenforent med Nora Mørk, som hadde sin første trening med nye lagvenninner denne uken.

– Vi har fleipet litt med at Nora følger etter meg i klubbene. Først kom hun til Aalborg som 16-åring for å trene med oss. Vi vant ikke noen tittel da, men det har vi senere gjort sammen i Larvik og i Györ. Så får vi håpe det går bra med oss i Vipers også, sa Løke til Fædrelandsvennen

Nora Mørk, som er ble korsbåndsskadet 25. august i fjor og har spilt håndball i bare fire av de siste 30 månedene, betegner sine to første treninger med Vipers som «dødsgøye»:

– Det er deilig å være i gang igjen. Jeg er blitt tatt skikkelig godt imot, og det gir en trygghet å kjenne så mange spillere og Ole Gustav godt fra før. Det blir spennende å se hvordan han rullerer på laget i år, for vi er en stor tropp med mange som har lyst til å spille mye, påpeker hun.